Алексей Чумаков о скандале с Первым каналом: "Они воспринимают меня как предателя"

Алексей Чумаков рассказал, что когда-то он работал с Первым каналом. У него был контракт не с продакшн-группой, а в документе стояла подпись самого Константина Эрнста.

После участия певца в шоу "Один в один!" ему позвонил Константин Львович Эрнст, чтобы пригласить Чумакоав на встречу и вместе что-то придумать. Напомним, что Алексей Чумаков в 2013 году стал победителем шоу "Один в один!" на Первом канале.

Но дело в том, что еще до договора с Эрнстом его друг Тимур Вайнштейн пригласил его во второй сезон шоу "Один в один!" в качестве участника жюри. Тогда Чумаков как раз был еще связан контрактом с Первым каналом. Согласно договору ему запрещалось вести какие-либо другие передачи на других телеканалах. На съемку в рекламе, кино или участие в жюри это не распространялось. Тем временем на Первом канале выходит юмористическое шоу "Успеть до полуночи", которое Чумаков вел с Тимуром Родригезом.

Когда уже было принято решение запускать второй сезон "Один в один!", то программа была уже не на Первом канале, а на "России-1". Чумакову позвонил Юрий Аксюта, чтобы переговорить с ним о всей серьезности ситуации и рассказал, что на Первом канале выйдет похожая программа "Точь-в-точь". Ему предоставили возможность выбирать.

"Я не нарушил ни один пункт договора", - объяснил Алексей.

Он дождался, когда закончился его договор и ушел. Выбор Алексея в пользу шоу "Один в один!", но это не обошлось без последствий. По словам певца его вырезали везде, где только могли. Вплоть до того, что он был жюри КВН и показывали только его руку с оценкой. Певца вырезали даже с архивных передач Первого канала.

"Я их очень сильно обидел. Это очень личная история", - заметил Чумаков.

Певец прекрасно понимает, что произошло.

"Они воспринимают меня как предателя", - сказал он Жигаловой.

Алексей отмечает, что это сделал не лично Константин Эрнст. Певец уверен, что гендиректор даже не помнит, как он выглядит. Но наверняка это сделали приближенные к Константину Львовичу люди. Кроме того, он уверен, что Юрий Аксюта на него сильно обиделся. Сейчас он даже и не знает, что можно сделать, чтобы как-то улучшить ситуацию.

"Нужно повышать свой статус до такой степени, чтобы ты стал им необходим", - заметил Чумаков.

В качестве примера он привел Максима Галкина. Который ушел с Первого канала на "Россию-1", но вернулся спустя 8 лет.

Тем не менее, артист не считает, что у него спад популярности, потому что как таковой, популярности у него никогда и не было.

"У меня не было ни одной песни, которая звучала бы из каждого утюга", - заметил он.