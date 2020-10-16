Мать, бросившая ребенка на смерть, скандальный "ДАУ" и тихая Герда. В Риге - дни крутого кино

С 15 по 25 октября в Риге проходит Международный кинофестиваль. В его программах - десятки картин со всего света. RUS TVNET помогает разобраться, на что точно стоит обратить внимание на главном международном киносмотре Латвии.
Конференция
реж. Иван И. Твердовский
Первый художественный фильм, напрямую затрагивающий тему террористического акта с захватом заложников мюзикла "Норд-Ост". Много лет спустя после теракта на поминальную службу по погибшим приходит монахиня Наташа - во время захвата ей удалось сбежать из театрального центра, но оставшийся там ее сын погиб. Муж и дочь Наташи восприняли ее поступок, как предательство, после чего женщина ушла в монастырь. Теперь этим людям предстоит встретиться.
Молодой режиссер Иван И. Твердовский ворвался на большие экраны в 2014 году с нашумевшим "Классом коррекции". Там и далее объектом его изучения всегда становились аутсайдеры - не принимаемые обществом, униженные и оскорбленные люди. В "Конференции" эту роль исполняет мать, фактически бросившая ребенка на смерть. В новом фильме Твердовский взялся изучить природу страха и посттравматического расстройства - в случае с "Норд-Остом", от этого недуга, кажется, до сих пор страдает вся Россия.
На прошедшем "Кинотавре" фильм наградили за лучший сценарий.
Сеанс: 23 октября в 18:00
Билеты можно приобрести здесь.
Армия плюс Fat Front
реж. Луиз Детлефсен, Луиз Кьельдсен
Скандинавский документальный фильм в отдельной программе кинофестиваля Nordic Highlights на тему боди-позитива - четыре девушки учатся не ненавидеть себя, заодно вдохновляя на это каждого из зрителей. Одна из героинь становится плюс-сайз-моделью, вторая открывает магазин одежды. Пример смелых девушек оказывается заразителен, и они становятся популярными.
Фильм - темная лошадка, не имеющий пока ни рейтинга от критиков, ни заметных призов, но производящий очень любопытное впечатление.
Сеанс: офлайн и онлайн - 16 октября в 20:30, 25 октября в 18:00
Билеты можно приобрести тут.
ДАУ. Наташа
реж. Илья Хржановский
Часть монументального и скандального проекта Ильи Хржановского “ДАУ” о буфетчице секретного научно-исследовательского института в СССР Наташе, которой, после бурной ночи с французским ученым, начинают интересоваться советские спецслужбы.
Мультимедийный мега-проект Ильи Хржановского по сценарию культового советско-российского писателя Владимира Сорокина (впрочем, в ходе съемок от него было решено отказаться в принципе) уже успел побывать в центре нескольких громких скандалов. Тем интереснее будет взглянуть на его чисто-художественную составляющую, особенно - на большом экране, ведь оператором на проекте работал легендарный немец Юрген Юргес, в свое время снимавший для Михаэля Ханеке, Вима Вендерса и Райнера Фассбиндера. Внимание: в фильмах проекта содержаться сцены насилия, секса и ненормативной лексики.
Сеанс: - 16 октября в 21:00
Билеты на сеанс можно приобрести по ссылке.
Что знает тихая Герда Ko zina klusā Gerda
реж. Евгений Пашкевич
Ради содержания усадьбы, ее владельцы создают пансионат, будто переносящий постояльцев в 1930-е года - на его территории запрещено пользоваться компьютерами, мобильными телефонами и Интернетом. Все атрибуты современной жизни, в том числе и желание общаться, необходимо оставить перед входом в пансионат. Его гости - яркие персоны со всего мира, приехавшие в глушь, чтобы спастись от информационного и технологического давления 21-го века. Однако, чем больше времени постояльцы проводят в настолько фантазийном месте, тем ближе в них проявляется безумие. Ситуация в пансионате становится настолько смертельно серьезной и запутанной, что в итоге становится ее противоположностью - комедией.
В своем новом фильме режиссер Евгений Пашкевич снова собрал свет популярных артистов из самых разных стран - в “Что знает тихая Герда” сыграли как латвийские актеры Гатис Гага и Гундарс Аболиньш, так и “иностранцы” Северия Янушаускайте и Леонид Ярмольник, а в фильме прозвучит русская, латышская, английская и литовская речь.
Сеанс: 22 октября в 18:30
Билеты можно приобрести по ссылке.
Обычное место Nowhere Special
реж. Уберто Пазолини
Вдохновленный реальными событиями британский фильм итальянца Уберто Пазолини с Джеймсом Нортоном ("Война и мир", "Маленькие женщины", "МакМафия") в роли отца-одиночка, который узнает, что скоро умрет, поэтому начинает поиски новой семьи для своего пятилетнего сына. Фильм-участник спецпрограммы последнего Венецианского кинофестиваля.
Сеансы: офлайн и онлайн - 18 октября в 19:30 (также отдельный показ в Valmiermuižas alus viesistaba) и 24 октября в 20:30,
Билеты по ссылке.
Фильм старика Vanamehe Film
реж. Оскар Лехемаа, Микк Мяги
В специальной программе HOME MADE Animated покажут эстонский кукольный мультфильм про трех мальчиков, приехавших на лето к дедушке на ферму. Когда мальчики случайно выпускают одну из коров, у них остается всего 24 часа, чтобы найти ее и подоить, иначе ее вымя может лопнуть.
Уже по трейлеру заметно, что этот анимационный фильм с невероятно выразительной картинкой явно больше нацелен на подростковую, чем на детскую аудиторию. Авторы этой комедии в жанре роуд-муви не гнушаются национальной самоиронии, критики социума и откровенной сатиры, что делает их похожими на Трея Паркера и Мэтта Стоуна - создателей легендарного "Южного парка".
Сеансы: офлайн и онлайн - 20 октября в 16:00
Билеты по ссылке.
20-й век The 20th Century
реж. Мэттью Ранкин
История восхождения к власти молодого Маккензи Кинга, преисполненного решимости стать лидером Доминиона Канады.
Совершенно потрясающий, с визуальной и режиссерской точки зрения, оммаж кино первой половины, соответственно, XX века (во многом - американским мюзиклам и немецкому экспрессионизму) с дуновением Монти Пайтона и размышлениями о формировании нации.
Фильм получил приз ФИПРЕССИ в программе "Форум" последнего Берлинского кинофестиваля, а также целый ворох наград за лучшее визуальное оформление на прочих кинофестивалях. За режиссуру постановщика Мэттью Ранкина тоже наградили.
Сеансы: офлайн и онлайн - 18 октября в 21:30
Билеты здесь.
Кроме этого, в программах кинофестиваля также:
- новый короткометражный фильм Йоргоса Лантимоса Nimic
- подборка мультфильмов латвийского режиссера Эдмунда Янсона, режиссера "Екаба, Мимми и говорящих собак" - целых семь штук!
- премьеры нового балтийского кино Home Made, в одном из которых Северия Янушаускайте разговаривает на литовском
- документальные фильмы про Стэнли Кубрика и Андрея Тарковского - последнюю снял сын культового режиссера
- спродюсированная Терренсом Маликом "Книга видения"
- программы короткометражного кино из Латвии и мира
- подборки детского кино, музыкальных видео стран Балтии, а также спецсеансы с дискуссиями и концертами
Билеты на все показы можно купить через сайт кинофестиваля rigaiff.lv.
Приятного просмотра!