Мать, бросившая ребенка на смерть, скандальный "ДАУ" и тихая Герда. В Риге - дни крутого кино

Конференция

реж. Иван И. Твердовский

Первый художественный фильм, напрямую затрагивающий тему террористического акта с захватом заложников мюзикла "Норд-Ост". Много лет спустя после теракта на поминальную службу по погибшим приходит монахиня Наташа - во время захвата ей удалось сбежать из театрального центра, но оставшийся там ее сын погиб. Муж и дочь Наташи восприняли ее поступок, как предательство, после чего женщина ушла в монастырь. Теперь этим людям предстоит встретиться.

Молодой режиссер Иван И. Твердовский ворвался на большие экраны в 2014 году с нашумевшим "Классом коррекции". Там и далее объектом его изучения всегда становились аутсайдеры - не принимаемые обществом, униженные и оскорбленные люди. В "Конференции" эту роль исполняет мать, фактически бросившая ребенка на смерть. В новом фильме Твердовский взялся изучить природу страха и посттравматического расстройства - в случае с "Норд-Остом", от этого недуга, кажется, до сих пор страдает вся Россия.

На прошедшем "Кинотавре" фильм наградили за лучший сценарий.

Сеанс: 23 октября в 18:00

Билеты можно приобрести здесь.

Армия плюс Fat Front

реж. Луиз Детлефсен, Луиз Кьельдсен

Скандинавский документальный фильм в отдельной программе кинофестиваля Nordic Highlights на тему боди-позитива - четыре девушки учатся не ненавидеть себя, заодно вдохновляя на это каждого из зрителей. Одна из героинь становится плюс-сайз-моделью, вторая открывает магазин одежды. Пример смелых девушек оказывается заразителен, и они становятся популярными.

Фильм - темная лошадка, не имеющий пока ни рейтинга от критиков, ни заметных призов, но производящий очень любопытное впечатление.

Сеанс: офлайн и онлайн - 16 октября в 20:30, 25 октября в 18:00

Билеты можно приобрести тут.

ДАУ. Наташа

реж. Илья Хржановский

Часть монументального и скандального проекта Ильи Хржановского “ДАУ” о буфетчице секретного научно-исследовательского института в СССР Наташе, которой, после бурной ночи с французским ученым, начинают интересоваться советские спецслужбы.

Мультимедийный мега-проект Ильи Хржановского по сценарию культового советско-российского писателя Владимира Сорокина (впрочем, в ходе съемок от него было решено отказаться в принципе) уже успел побывать в центре нескольких громких скандалов. Тем интереснее будет взглянуть на его чисто-художественную составляющую, особенно - на большом экране, ведь оператором на проекте работал легендарный немец Юрген Юргес, в свое время снимавший для Михаэля Ханеке, Вима Вендерса и Райнера Фассбиндера. Внимание: в фильмах проекта содержаться сцены насилия, секса и ненормативной лексики.

Сеанс: - 16 октября в 21:00

Билеты на сеанс можно приобрести по ссылке.

"ДАУ. Наташа" ФОТО: rigaiff.lv

Что знает тихая Герда Ko zina klusā Gerda

реж. Евгений Пашкевич