Обед выходного дня: тартар из говядины и десерт с темным пивом

Кто бы мог подумать, что темное пиво можно использовать, как для приготовления тартара из говядины с луком, маринованном в темном пиве, и перепелиными яйцами, сваренными всмятку, так и для приготовления десертов - груш, тушеных в темном пиве, с сушеными лесными орехами и шоколадным соусом? На вкус столь же соблазнительно, как и звучит. Когда еще можно уделить время приготовлению чего-то особенного, если не в выходные?

Тартар из говядины с луком, маринованном в темном пиве, и перепелиными яйцами, сваренными всмятку

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты (на 4 порции):

400 гр. выдержанного лангета, карбонада или филе из био-мяса говядины;

16 перепелиных яиц;

500 гр. семенного лука;

300 мл. темного пива Mežpils;

50 гр. сахара Мусковадо;

пучок тимьяна;

1 чайная ложка семян кориандра;

100 мл яблочного уксуса;

хлопья морской соли;

черный перец;

2 - 3 столовые ложки оливкового масла;

1 - 2 столовые ложки каперсов.

Приготовление:

1. Лучок погрузить в кипящую воду и варить до 1 минуты. После варки срезать корень и выдавить из шелухи.

2. Говядину отправить в морозилку для частичной заморозки.

3. Пиво вылить в кастрюльку, добавить часть тимьяна, уксус, сахар и семена кориандра. Маринад варить до полуготовности. Полить приготовленным маринадом лук и отложить в сторону настаиваться. Выбрать мясо из морозилки и порезать на мелкие кубики 5 х 5 мм.

4. Перепелиные яйца комнатной температуры погрузить в кипящую воду на 2,5 минуты, затем охладить в ледяной воде. Яйца чистить от скорлупы под проточной водой.

5. К мясу добавить оливковое масло, черный перец и мелко нарубленные каперсы. Выложить на тарелку и декорировать маринованным луком и перепелиными яйцами. Посыпать морской солью и листьями тимьяна.

Груши, тушеные в темном пиве, с запеченными лесными орехами и шоколадным соусом

ФОТО: Пресс-фото

Ингредиенты (4 порции):

6 крепких груш;

500 мл темного пива Mežpils;

200 гр. сахара;

100 гр. темного шоколада;

150 мл сливок;

100 гр. лесных орехов.

Приготовление:

1. Лесные орехи запекать в духовке 10-15 минут при температуре 150°C до обретения золотистого цвета. Орехи измельчить на дне кастрюльки.

2. Нагреть сливки, вылить на шоколад и перемешивать до образования однородного соуса. Отставить в сторону остужаться.

3. Груши почистить и вырезать серединки.

4. В пиво добавить сахар и вскипятить. Добавить груши и варить 6-8 минут в зависимости от твердости.