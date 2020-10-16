Обед выходного дня: тартар из говядины и десерт с темным пивом

В преддверии осенних выходных предлагаем Вам новые рецепты, которыми можно удивить себя и близких.
Кто бы мог подумать, что темное пиво можно использовать, как для приготовления тартара из говядины с луком, маринованном в темном пиве, и перепелиными яйцами, сваренными всмятку, так и для приготовления десертов - груш, тушеных в темном пиве, с сушеными лесными орехами и шоколадным соусом? На вкус столь же соблазнительно, как и звучит. Когда еще можно уделить время приготовлению чего-то особенного, если не в выходные?
Тартар из говядины с луком, маринованном в темном пиве, и перепелиными яйцами, сваренными всмятку
Ингредиенты (на 4 порции):
- 400 гр. выдержанного лангета, карбонада или филе из био-мяса говядины;
- 16 перепелиных яиц;
- 500 гр. семенного лука;
- 300 мл. темного пива Mežpils;
- 50 гр. сахара Мусковадо;
- пучок тимьяна;
- 1 чайная ложка семян кориандра;
- 100 мл яблочного уксуса;
- хлопья морской соли;
- черный перец;
- 2 - 3 столовые ложки оливкового масла;
- 1 - 2 столовые ложки каперсов.
Приготовление:
1. Лучок погрузить в кипящую воду и варить до 1 минуты. После варки срезать корень и выдавить из шелухи.
2. Говядину отправить в морозилку для частичной заморозки.
3. Пиво вылить в кастрюльку, добавить часть тимьяна, уксус, сахар и семена кориандра. Маринад варить до полуготовности. Полить приготовленным маринадом лук и отложить в сторону настаиваться. Выбрать мясо из морозилки и порезать на мелкие кубики 5 х 5 мм.
4. Перепелиные яйца комнатной температуры погрузить в кипящую воду на 2,5 минуты, затем охладить в ледяной воде. Яйца чистить от скорлупы под проточной водой.
5. К мясу добавить оливковое масло, черный перец и мелко нарубленные каперсы. Выложить на тарелку и декорировать маринованным луком и перепелиными яйцами. Посыпать морской солью и листьями тимьяна.
Груши, тушеные в темном пиве, с запеченными лесными орехами и шоколадным соусом
Ингредиенты (4 порции):
- 6 крепких груш;
- 500 мл темного пива Mežpils;
- 200 гр. сахара;
- 100 гр. темного шоколада;
- 150 мл сливок;
- 100 гр. лесных орехов.
Приготовление:
1. Лесные орехи запекать в духовке 10-15 минут при температуре 150°C до обретения золотистого цвета. Орехи измельчить на дне кастрюльки.
2. Нагреть сливки, вылить на шоколад и перемешивать до образования однородного соуса. Отставить в сторону остужаться.
3. Груши почистить и вырезать серединки.
4. В пиво добавить сахар и вскипятить. Добавить груши и варить 6-8 минут в зависимости от твердости.
5. Теплые груши выбрать из сиропа и сервировать на тарелку, полить шоколадным соусом и присыпать измельченными лесными орехами.