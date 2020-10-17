Вс, 18.10.2020
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Насмешки в школе, преследования папарацци и моделинг: дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис

ФОТО: instagram.com/carys.douglas/

Быть звездным ребенком - не всегда легко. Почему? Рассказываем на примере дочери оскароносных актеров Кэрис! 

Родители

Кэрис Зета-Джонс родилась 20 апреля 2003 года в семье оскароносных родителей - Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Некоторое время звездная семья жила на Бермудах, где дочка даже не подозревала о том, что родители - звезды. 

"Я не знала, что мой папа актер. Я думала, его работа заключается в том, чтобы печь блины", - признавалась в 15 лет Кэрис в интервью Tatler. В возрасте шести лет девочка с родителями и братом Диланом перебрались обратно в Нью-Йорк. Тогда-то все и поменялось:

"Я ненавидела все это. Папарацци ездили со мной в метро. Помню, один сел прямо передо мной. Я была очень смущена".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В школе тоже мало, кто мог обойти ее из-за звездных родителей. В частности, по словам Кэрис, дети шутили на тему разницы возраста родителей (25 лет!).

Но девушка признается, что вес это только ее закалило:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я чувствую, что мне постоянно надо доказывать людям, что я не просто дочь своих родителей".

Говоря о родителях, с обоими у девушки - более чем теплые отношения. Мама для Кэрис является иконой стиля, а сама Кэрис интересуется модой. В последнее время ее все чаще можно видеть на светских и модных мероприятиях в компании родителей. Мама поддерживает дочь во всех начинаниях. Будь то танцы, актерское мастерство или моделинг - всем этим Кэрис активно интересуется.

Отношения с братом

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, между ее братом Диланом и самой Кэрис - крепкая дружба. В своих соцсетях брат и сестра часто делятся совместными фото и тепло отзываются друг о друге. 

"Самый невероятный брат и лучший друг, о котором я только могла мечтать. Я благодарю тебя за все и люблю тебя больше, чем ты думаешь. Я самая счастливая сестра!"

- написала Кэрис своему брату на 20-летие, которое он отметил в начале августа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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К слову, брат и сестра заняты не только учебой, но и уже активно строят карьеру. В свои 15 лет Кэрис признавалась, что мечтает об актерской профессии, но сейчас, похоже, как пишут СМИ, ее увлекла больше карьера модели. 

А вот Дилану ближе политическая деятельность: он является сооснователем и директором по политическим вопросам организации Make Room, которая поддерживает независимых кандидатов и продвижение социальных реформ. 

Карьера и хобби

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как уже говорили, Кэрис сейчас активно интересуется модой. И не безуспешно: девушка уже успела побывать на обложках различных модных изданий, включая Vanity Fair, а также стала лицом рекламной кампании Fendi. Вместе с мамой она представила новые сумки Peekaboo, снявшись на фоне Дворца итальянской цивилизации в Риме. На этом девушка, очевидно, останавливаться не собирается! 

А актерской карьере, судя по всему, она также еще обратиться - не зря же она посещала уроки танцев и балета и школы искусств!

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