Телеведущий Карлис Стрейпс: "Быть геем - это не болезнь"

В дискуссии с героями документального фильма "ЛГБТ, ты не одинок" внимание общественности было привлечено к моббингу, особенно к ЛГБТ-людям. В ходе дискуссии Стрейпс вспомнил о развитии гей-баров, основании Mozaīka и других важных моментах для ЛГБТ-сообщества.

Стрейпс рассказал, что когда он переехал в Латвию, здесь было не так много гомосексуалистов. Поэтому, когда он встретил гея по имени Омар, они вступили в отношения, хотя никто из них не был счастлив.

Стрейпс родился в 1960 году, но он узнал о своей сексуальной ориентации в начале и середине 1970-х годов в Чикаго, где "вся необходимая инфраструктура уже была".

В конце дискуссии ведущий Каспарс Залитис спросил участников, как можно воодушевить публику теми, кто хочет сделать каминг-аут.

"Обращаясь к латвийскому обществу, а особенно к одной конкретной части - нерационально, что в 2020 году в Латвии только две публичные гей-персоны - я и Эдгар Ринкевич

Конечно, есть геи, но лишь те, кого не считают сильно знаменитыми. По его словам, в Латвии нет ни актеров, ни актрис, ни музыкантов, ни спортсменов. Модератор указал Стрепсу, что в Латвии есть несколько инфлюенсеров, которые сделали каминг-аут.

"Ладно, но в отношении актеров. Ведь так много актеров, про которых весь мир знает, что они гомосексуальны", - сказал он.

Стрейпс рассказал, что однажды уже спросил у Андрейса Жагарса и Нормунда Науманиса, которых уже нет в живых: "Почему вы никогда не заявляли публично, что вы геи?". Они отвечали, что их матери об этом не знают.

"Я тогда сказал, что мама не такая и глупая, если тебе 50 лет и у тебя никогда не было девушки, наверное, она о чем-то догадывается", - объяснил Стрейпс.

"Быть геем - это не болезнь, не что-то распутное. Это просто образ жизни человека, такой же как и другие... Выходите "из шкафа"! Быть "в шкафу" в этом контексте, это означает - все время врать тем, кто вас окружает. Это означает, что вам следует помнить, что вы говорите..." - считает телеведущий.

В разговоре, который доступен на Facebook-странице объединения Mozaīka участвовал Карлис Стрейпс, член правления Mozaīka Эвита Гоша, художница Лайра Штерна, руководитель программы о разнообразии латвийского филиала Accenture Алда Зейля, а модератором был Каспарс Залитис.