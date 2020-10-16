Зачем следовать правилам: в Латвии один больной Covid-19 заразил 109 человек. Двое из них скончались

Он пояснил, что в одном образовательном учреждении произошла начальная вспышка из 16 случаев заболевания, и

от этой вспышки Covid-19 распространился дальше по крайней мере в пяти направлениях: хор, спортивный клуб, семьи и два церковных прихода. 18

Первая цепочка распространения заболевания связана с тем, что Covid-19 заболел участник хора, заразивший еще двоих человек. Потом по цепочке вирус дошел до другого образовательного учреждения.

Во втором случае инфекция распространилась через спортивный клуб, где помимо первого пациента, принесшего вирус в клуб, заболели еще шесть человек. Дальнейшее распространение Covid-19 по этой цепочке привело к заражению еще трех членов семьи одного из заболевших.

В третьем случае от изначального очага инфекции в образовательном учреждении через семьи заразились два человека. От них заразился один друг семьи, а также коллеги одного из членов семьи. В результате заболевание было выявлено у 34 человек.

Четвертая цепочка заражения от первой вспышки в школе пошла через два церковных прихода, где заболело 10 человек, от которых потом заразились еще 15 человек в дошкольном образовательном учреждении, девять членов семей, три человека в медицинском учреждении и трое в другом государственном учреждении.

Перевощиков пояснил, что инфекция от одного человека в результате несоблюдения социальной дистанции в итоге распространилась на 109 человек. Он добавил, что

у большинства заболевших были только клинические симптомы, но двое из них скончались. 18