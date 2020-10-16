Более 60 случаев заражения Covid-19 выявили благодаря приложению ApturiCovid

Это приложение скачали 165 тыс. человек.

"Теперь это часть повседневной работы эпидемиологов", - сказал эксперт SPKC, добавив, что приложение позволяет обнаружить также контакты заболевшего, которые он сам назвать не сможет, о которых не догадывается.

Специалист также напомнил, что основные меры эпидемиологической безопасности по-прежнему очень важны. К ним относятся социальное дистанцирование, дезинфекция и гигиена рук.

Перевощиков среди прочего пояснил, что текущая цель - беречь экономику, а также системы образования и здравоохранения, чтобы избежать ситуации, когда экономика парализована из-за переполненности больниц.