Татьяна Буланова: на ее песни снимают TikTok, а хипстеры напевают хит "Не плач"

Татьяна призналась журналистке, что у нее нет особого музыкального образования. То, что она изучала в музшколе, она уже давно забыла. Да, она может напеть на слух, но ноты читать не умеет. В группу "Летний сад" Буланова попала случайно. Ее учитель встретил композитора Николая Тагрина, которого пригласил посмотреть учениц. Среди них была и Татьяна. Так и начался ее творческий путь. Кстати, уже после композитор стал ее первым мужем.

Гордеева заметила, что Буланова до сих пор востребована. Стоит спросить у хипстеров и миллениалов про хиты певицы - они без труда вспомнят слова. Удивительно, что ее песни знает молодое поколение, которое родилось гораздо позже пика популярности певицы. В TikTok на песни "Не плач" и "Ясный мой свет" снимают смешные видео.

Удивительно, но большинство слов ее хитов были написаны мужчинами. Что касается слез на некоторых концертах, они были настоящими. Татьяна очень скучала по своему ребенку, а во время исполнения песни "Колыбельная" действительно плакала.

Журналистка спросила у Татьяны про сексуальную ориентацию в шоу-бизнесе. Почему до сих пор многие знаменитости скрывают свою гомосексуальность.

"Это можно понять... До недавнего времени за это сажали... Порицание... Есть очень много гомофобов", - объяснила Буланова.

Люди опасаются и беспокоятся. Конечно, внутри все это знают, но обычно это не обсуждается. Татьяна не стала отрицать такой факт, что если у артиста любовь с влиятельным человеком, то он поможет тебе "пройти".

Что касается политических концертов, то Татьяна Буланова признается, что она не понимает этих вещей и не хочет в этом участвовать. "Деньги деньгами, а совесть совестью", - отмечает она. Если говорить про песню о Беларуси, то ее приглашали спеть, но у певицы не было времени.

"У меня были какие-то сомнения..." - заметила она.

Буланова объяснила, что ежегодно поет на Дне военно-морского флота, потому что ее отец был подводником. Этот праздник она считает для себя святым. Когда ее отец уходил из жизни, то он слушал кассету с песнями Татьяны.

Артистка объяснила, что бывало, когда пела под фонограмму. Особенно это было в такие моменты, когда она болела. Организаторов она об этом предупреждала. Певица отмечает, что сейчас тенденция к тому, чтобы петь живьем. В 90-х было очень тяжело с аппаратурой в концертных залах, а фонограмма была спасением.

Буланова уверена, что если бы она не попала в коллектив "Летний сад", то она все равно бы занималась музыкой, к примеру, пела в мюзик-холле.