Сб, 17.10.2020
Уже сейчас отрасль находится на узкой каменистой горной тропе, и еще одно непродуманное решение правительства загонит ее в пропасть, где выживут только те, кто способен работать в условиях теневой экономики член правления Латвийской ассоциации баров Оскар Икстенс
член правления Латвийской ассоциации баров Оскар Икстенс

Светлана Ходченкова призналась, что обожает постельные сцены

Светлана Ходченкова

ФОТО: скриншот видео

37-летняя Светлана Ходченкова стала героиней YouTube-шоу "Георгий за кадром". Конечно не обошлось без обсуждения пикантных сцен, в которых снималась актриса. 

Светна не раз разыгрывала страсть перед камерой. Особенно зрителям она запомнилась своей ролью в клипе группы "Ленинград" на песню "Экстаз". 

"Никуда не денешься. Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь. Иногда прибегаю к помощи дублеров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится",  - сказала звезда.

Ходченкова объяснила, что получает удовольствие от пикантных эпизодов только с профессиональной точки зрения. Ведь это способ весело провести время. Ей нравится, когда у партнера хорошее чувство юмора. 

"Поэтому, если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржем. Иногда до такой степени, что нас собрать невозможно. Нас веселит все, что происходит", - сказала она в YouTube-шоу "Георгий за кадром".  

Светлана пояснила, что для актеров это все игра и не по-настоящему.

"Иногда бывает, что даже наши партнеры по жизни верят в эти сцены и говорят: "Ну, конечно, целовалась там с этим. Я видел, как ты на него смотрела". А я отвечаю: "Значит, я хорошая актриса".

Видео: интервью со Светланой Ходченковой

Последние новости

НАВЕРХ
Back