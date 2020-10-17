Светлана Ходченкова призналась, что обожает постельные сцены

Светна не раз разыгрывала страсть перед камерой. Особенно зрителям она запомнилась своей ролью в клипе группы "Ленинград" на песню "Экстаз".

"Никуда не денешься. Если постельные сцены сценарно оправданы, то я нормально к этому отношусь. Иногда прибегаю к помощи дублеров. Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится", - сказала звезда.

Ходченкова объяснила, что получает удовольствие от пикантных эпизодов только с профессиональной точки зрения. Ведь это способ весело провести время. Ей нравится, когда у партнера хорошее чувство юмора.

"Поэтому, если зритель видит сексуальность, нежность и так далее, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржем. Иногда до такой степени, что нас собрать невозможно. Нас веселит все, что происходит", - сказала она в YouTube-шоу "Георгий за кадром".

Светлана пояснила, что для актеров это все игра и не по-настоящему.

"Иногда бывает, что даже наши партнеры по жизни верят в эти сцены и говорят: "Ну, конечно, целовалась там с этим. Я видел, как ты на него смотрела". А я отвечаю: "Значит, я хорошая актриса".