Сб, 17.10.2020
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  • Активистка Pussy Riot рассказала, как полицейский обманом уговаривал ее выйти из квартиры

Активистка Pussy Riot рассказала, как полицейский обманом уговаривал ее выйти из квартиры

ФОТО: https://www.instagram.com/nadyariot/

15 октября силовики задержали активистку Pussy Riot Диану Буркот, которая участвовала в акции против гомофобии. Известно, что чтобы она вышла из дома, сотрудник правоохранительных органов написал девушке в директ в соцсетях под ником __hateeveryone__. Об этом пишет Esquire.

В Instagram активистка рассказала, как ее задержали. Это не была классическая история, когда полиция задерживает активистов на улице. Сотрудник полиции решился на нестандартный подход. Он написал девушке в директ в Instagram.

Сначала сотрудник полиции попросил помощи, а потом отметил, что она "без опасений, страхов и мании преследования спокойно проведет выходные дни". Он уговаривал Диану выйти на улицу и предупредил, что на улице холодно и ей лучше одеться теплее.

"Я не дам вас в обиду", - заметил он. 

Адвокат Дмитрий Захватов отметил, что Диане Буркот предъявят обвинения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции).

Напомним, 7 октября участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД по Басманному району и Министерства культуры. После этого полиция провела ряд задержаний. 

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