Активистка Pussy Riot рассказала, как полицейский обманом уговаривал ее выйти из квартиры

В Instagram активистка рассказала, как ее задержали. Это не была классическая история, когда полиция задерживает активистов на улице. Сотрудник полиции решился на нестандартный подход. Он написал девушке в директ в Instagram.

Сначала сотрудник полиции попросил помощи, а потом отметил, что она "без опасений, страхов и мании преследования спокойно проведет выходные дни". Он уговаривал Диану выйти на улицу и предупредил, что на улице холодно и ей лучше одеться теплее.

"Я не дам вас в обиду", - заметил он.

Адвокат Дмитрий Захватов отметил, что Диане Буркот предъявят обвинения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции).