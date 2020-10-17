Сб, 17.10.2020
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Лана Дель Рей выпустила новую песню: "Позволь мне любить тебя, как любит женщина"

Лана Дель Рей

ФОТО: instagram/lanadelrey

Лана Дель Рей выпустила новую песню, она получила название "Позволь мне любить тебя, как любит женщина" (Let Me Love You Like a Woman). Об этом сообщает Esquire.

Трек записан в соавторстве с Джеком Антоноффом. Он является и продюсером сингла. Песня получилась романтичной. Она войдет в предстоящий студийный альбом Chemtrails Over the Country Club.

Новый альбом планировалось выпусти 5 сентября, но этого не произошло.

Новая композиция певицы звучит очень привычно. Она полна романтических фантазий, поэтических образов и мечтаний, которые характерны для творчества звезды. 

Видео: Лана Дель Рей - Let Me Love You Like a Woman

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