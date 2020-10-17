Похоронила отца, заболела сама. Что еще известно о смерти 34-летней пациентки с Covid-19?

По сведениям LETA, умершую зовут Лиене Лиепа, она была исполняющей обязанности председателя Сиротского суда Талсинского края.

Как сообщает новостное агентство, женщина недавно похоронила отца, у которого также был Covid-19. 5

Первоначально Лиепа была госпитализирована в Северо-Курземскую региональную больницу в Вентспилсе, но позже была переведена в больницу в Риге, где она скончалась.

Лиепа был назначена исполняющей обязанности председателя Сиротского суда Талсинского края этим летом после отставки председателя Сиротского суда Иоланты Фелдмане. Лиепа была одной из заместителей председателя Сиротского суда.

Как прозвучало на пресс-конференции Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), эпидемиологи не имеют подробных медицинских карт этой пациентки, однако, по ее же словам, сопутствующих заболеваний в ее анамнезе ранее выявлено не было. Эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков дважды разговаривал с этим человеком: при первом контакте с пациенткой у нее было легкое течение болезни, однако ее состояние быстро ухудшалось, и во второй раз пациентка уже испытывала трудности в общении.

Юрий Перевощиков подчеркнул, что нет ничего нового в том, что здоровые люди также заболевают, и ход болезни у них может стать тяжелым.