Дава и Ольга Бузова поженились, а супруга Петросяна вновь беременна?
Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие сплетни из жизни знаменитостей на этой неделе. Итак, поехали!
Ольга Бузова и Давид Манукян женаты?
Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян сделал неоднозначную публикацию. Молодой человек разместил фотографию, на которой Ольга предстала в белом платье, а он в костюме.
"Для кого как, а для меня это не просто 17 октября...Как-нибудь я обязательно поделюсь об этом дне с вами, родные... Оставлю это здесь #япомню #никогданезабуду", - написал Давид.
В комментариях подписчики мгновенно предположили, что Ольга и Давид поженились.
Как и раньше Давид и Ольга никак не комментируют эти слухи. Одно можно сказать точно, влюбленные до сих пор вместе и ссоры между ними нет.
Татьяна Брухунова вновь беременна?
31-летняя Брухунова разместила в Instagram снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот. Это породило слухи о второй беременности.
"Жена Петросяна показала в Instagram заметно округлившийся живот", "Жена Петросяна снова беременна", "Брухунова, возможно, беременна", - писала желтая пресса.
Но Евгений Петросян опроверг эти слухи.
"Информация не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка", - отрезал он в разговоре с "ФАН".
Напомним, что в начале 2020 года у 75-летнего Евгения Петросяна и его супруги Татьяны родился ребенок. Мальчику дали имя Ваган, в честь дедушки.