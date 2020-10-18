Дава и Ольга Бузова поженились, а супруга Петросяна вновь беременна?

Ольга Бузова и Давид Манукян женаты?

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян сделал неоднозначную публикацию. Молодой человек разместил фотографию, на которой Ольга предстала в белом платье, а он в костюме.

"Для кого как, а для меня это не просто 17 октября...Как-нибудь я обязательно поделюсь об этом дне с вами, родные... Оставлю это здесь #япомню #никогданезабуду", - написал Давид.

В комментариях подписчики мгновенно предположили, что Ольга и Давид поженились.

Как и раньше Давид и Ольга никак не комментируют эти слухи. Одно можно сказать точно, влюбленные до сих пор вместе и ссоры между ними нет.

ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

Татьяна Брухунова вновь беременна?

31-летняя Брухунова разместила в Instagram снимок, на котором продемонстрировала округлившийся живот. Это породило слухи о второй беременности.

"Жена Петросяна показала в Instagram заметно округлившийся живот", "Жена Петросяна снова беременна", "Брухунова, возможно, беременна", - писала желтая пресса.

Но Евгений Петросян опроверг эти слухи.

"Информация не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка", - отрезал он в разговоре с "ФАН".