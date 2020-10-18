Вс, 18.10.2020
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Алексей Навальный

Дава и Ольга Бузова поженились, а супруга Петросяна вновь беременна?
Звездные страсти

ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

Еженедельно RUS TVNET в рубрике "Звездные страсти" обозревает самые громкие сплетни из жизни знаменитостей на этой неделе. Итак, поехали!

Ольга Бузова и Давид Манукян женаты?

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян сделал неоднозначную публикацию. Молодой человек разместил фотографию, на которой Ольга предстала в белом платье, а он в костюме. 

"Для кого как, а для меня это не просто 17 октября...Как-нибудь я обязательно поделюсь об этом дне с вами, родные... Оставлю это здесь #япомню #никогданезабуду", - написал Давид. 

В комментариях подписчики мгновенно предположили, что Ольга и Давид поженились.

Как и раньше Давид и Ольга никак не комментируют эти слухи. Одно можно сказать точно, влюбленные до сих пор вместе и ссоры между ними нет. 

ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/

Татьяна Брухунова вновь беременна?

31-летняя Брухунова разместила в Instagram снимок, на  котором продемонстрировала округлившийся живот. Это породило слухи о второй беременности. 

"Жена Петросяна показала в Instagram заметно округлившийся живот", "Жена Петросяна снова беременна", "Брухунова, возможно, беременна",  - писала желтая пресса. 

Но Евгений Петросян опроверг эти слухи. 

"Информация не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка", - отрезал он в разговоре с "ФАН".

Напомним, что в начале 2020 года у 75-летнего Евгения Петросяна и его супруги Татьяны родился ребенок. Мальчику дали имя Ваган, в честь дедушки. 

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