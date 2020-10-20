Ср, 21.10.2020
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заместитель председателя парламентской фракции НКП Кришьянис Фелдманс
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Смерть от СПИДа и роман с Джонни Деппом: что стало с актерами сериала "Твин Пикс"?

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Шерил Ли (Лора Палмер)

ФОТО: instagram/коллаж RUS TVNET

Американский мистический сериал "Твин Пикс", показанный в 1990 - 1991 году, стал одним из самых популярных телесаг 90-х. 

Премьера состоялась 8 апреля 1990 года. 

Он приобрел поистине культовое значение. В 2007 году журнал Time включил "Твин Пикс" в список лучших ТВ-шоу. В 1992 году был снят приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь". Спустя 25 лет режиссер Дэвид Линч выпустил продолжение. Дата выбрана неслучайно: в финальной серии главная героиня Лора Палмер пообещала агенту Куперу встретиться с ним через четверть века.

Твин Пикс - это вымышленный город на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей. Зрители узнают о жизни небольшого провинциального американского городка с его наивными и немного эксцентричными жителями. Агенту ФБР Дейлу Куперу необходимо расследовать убийство старшеклассницы Лоры Палмер. 

RUS TVNET решил узнать, что стало с исполнителями главный ролей:

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Шерил Ли (Лора Палмер)

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