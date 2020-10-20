Смерть от СПИДа и роман с Джонни Деппом: что стало с актерами сериала "Твин Пикс"?

Он приобрел поистине культовое значение. В 2007 году журнал Time включил "Твин Пикс" в список лучших ТВ-шоу. В 1992 году был снят приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь". Спустя 25 лет режиссер Дэвид Линч выпустил продолжение. Дата выбрана неслучайно: в финальной серии главная героиня Лора Палмер пообещала агенту Куперу встретиться с ним через четверть века.