Смерть от СПИДа и роман с Джонни Деппом: что стало с актерами сериала "Твин Пикс"?

Американский мистический сериал "Твин Пикс", показанный в 1990 - 1991 году, стал одним из самых популярных телесаг 90-х.
Премьера состоялась 8 апреля 1990 года.
Он приобрел поистине культовое значение. В 2007 году журнал Time включил "Твин Пикс" в список лучших ТВ-шоу. В 1992 году был снят приквел "Твин Пикс: Сквозь огонь". Спустя 25 лет режиссер Дэвид Линч выпустил продолжение. Дата выбрана неслучайно: в финальной серии главная героиня Лора Палмер пообещала агенту Куперу встретиться с ним через четверть века.
Твин Пикс - это вымышленный город на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей. Зрители узнают о жизни небольшого провинциального американского городка с его наивными и немного эксцентричными жителями. Агенту ФБР Дейлу Куперу необходимо расследовать убийство старшеклассницы Лоры Палмер.
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