Ср, 21.10.2020
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Рихард Колс, депутат Сейма
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В Ригу приехала звезда фильмов про Остина Пауэрса Элизабет Херли

ФОТО: instagram/elizabethhurley1

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли прибыла в Ригу. Об это свидетельствуют ее фотографии в социальных сетях. 

Херли известна по ролям в киносаге про Остина Пауэрса, сериалу "Сплетница" и "Члены королевской семьи". На своей Instagram-странице она разметила фотографии. По снимкам можно определить, что они сделаны в центре Риги рядом с Национальной оперой.

Актриса отмечает, что приехала для того, чтобы сниматься в новом кинопроекте. По словам Херли, уже идет вторая неделя съемок картины The Piper. Звезда не стала отрицать, что за это время полюбила Ригу. 

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