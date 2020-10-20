В Ригу приехала звезда фильмов про Остина Пауэрса Элизабет Херли

55-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли прибыла в Ригу. Об это свидетельствуют ее фотографии в социальных сетях.
Херли известна по ролям в киносаге про Остина Пауэрса, сериалу "Сплетница" и "Члены королевской семьи". На своей Instagram-странице она разметила фотографии. По снимкам можно определить, что они сделаны в центре Риги рядом с Национальной оперой.
Актриса отмечает, что приехала для того, чтобы сниматься в новом кинопроекте. По словам Херли, уже идет вторая неделя съемок картины The Piper. Звезда не стала отрицать, что за это время полюбила Ригу.