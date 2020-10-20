Ср, 21.10.2020
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Рихард Колс, депутат Сейма
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Умерла мать Федора Бондарчука - актриса Ирина Скобцева

Ирина Скобцева

ФОТО: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev

В возрасте 93 лет скончалась советская и российская актриса Ирина Скобцева. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя Art Pictures Studio Марию Далакян.

Родилась Ирина в Туле. Скобцева была примерной ученицей, но война помешала закончить учебу. Но это не помешало ей поступить в МГУ. Она успешно окончила университет, а только после этого поступила в театральную студию при МХАТе.

Ее дебют состоялся в 1955 году. Тогда она сыграла Дездемону в фильме Сергея Юткевича "Отелло".

Первым мужем актрисы был Алексей Аджубей, но этот брак продлился четыре года. Позже Алексей познакомился с дочкой будущего генсека Радой Хрущевой и пара развелась. 

После Скобцева встретила свою настоящей любовью - режиссера Сергея Бондарчука.

В 1959 году она вышла замуж за Бондарчука. В браке у них родились двое детей Федор Бондарчук и Елена Бондарчук.

Ирина Скобцева известна ролями в картинах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи".

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