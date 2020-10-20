Умерла мать Федора Бондарчука - актриса Ирина Скобцева

Родилась Ирина в Туле. Скобцева была примерной ученицей, но война помешала закончить учебу. Но это не помешало ей поступить в МГУ. Она успешно окончила университет, а только после этого поступила в театральную студию при МХАТе.

Ее дебют состоялся в 1955 году. Тогда она сыграла Дездемону в фильме Сергея Юткевича "Отелло".

Первым мужем актрисы был Алексей Аджубей, но этот брак продлился четыре года. Позже Алексей познакомился с дочкой будущего генсека Радой Хрущевой и пара развелась.

После Скобцева встретила свою настоящей любовью - режиссера Сергея Бондарчука.

В 1959 году она вышла замуж за Бондарчука. В браке у них родились двое детей Федор Бондарчук и Елена Бондарчук.