Умерла мать Федора Бондарчука - актриса Ирина Скобцева

В возрасте 93 лет скончалась советская и российская актриса Ирина Скобцева. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя Art Pictures Studio Марию Далакян.
Родилась Ирина в Туле. Скобцева была примерной ученицей, но война помешала закончить учебу. Но это не помешало ей поступить в МГУ. Она успешно окончила университет, а только после этого поступила в театральную студию при МХАТе.
Ее дебют состоялся в 1955 году. Тогда она сыграла Дездемону в фильме Сергея Юткевича "Отелло".
Первым мужем актрисы был Алексей Аджубей, но этот брак продлился четыре года. Позже Алексей познакомился с дочкой будущего генсека Радой Хрущевой и пара развелась.
После Скобцева встретила свою настоящей любовью - режиссера Сергея Бондарчука.
В 1959 году она вышла замуж за Бондарчука. В браке у них родились двое детей Федор Бондарчук и Елена Бондарчук.
Ирина Скобцева известна ролями в картинах "Я шагаю по Москве", "Война и мир", "Зигзаг удачи".