Что тебе не рассказывает о Covid-19 член правления Общества врачей Апинис?

У члена правления Общества врачей Петериса Апиниса СМИ часто берут интервью, он регулярно публикует свои статьи и ведет передачу на Rīga TV24, которая посвящена здоровью. Он активно высказывается о Covid-19 и критикует введенные ограничения для борьбы с болезнью. Однако ряд публичных высказываний Апиниса не соответствует фактам.
Re:Check пробовал связаться с Апинисом, однако ни на звонки, ни на сообщения он не ответил.
Еще весной Апинис на различных платформах повторял, что реакция на Covid-19 преувеличена.
"При помощи коронавирусов умирают только люди с пониженным иммунитетом, хронически больные и старые курильщики. Мы – остальные – будем чихать и кашлять", —
писал Апинис в Twitter, высказываясь, что "этот вирус – несущественная тема". Позже оказалось, что выздоровление от Covid-19 осложняет более широкий список проблем, и в него входит даже лишний вес. К тому же медики, которые работают с этими пациентами, в СМИ рассказывают, что хотя старые люди более уязвимы, тяжело болеть с серьезными последствиями могут также молодые и, казалось бы, здоровые люди.
Позже Апинис называл происходящее кампанией, искал, кому она выгодна, винил СМИ в сеянии паники и высказывался, что решения принимают "тупые политики и чиновники".
5 октября в своей передаче Dr.Apinis он рассказывал:
"Мир так устроен, что человек лучше вылечится тогда, когда он верит врачу, лекарствам, медицине, верит в хороший исход, и он гораздо хуже получает результат, если напуган, в панике, ему все время рассказывают, что от этой болезни в любом случае умирают. Мы знаем, особенно паника в Италии – там больше людей умерло от паники, чем от самого Covid".
В Италии от Covid-19 умерло 36 тыс. человек. Утверждению Апиниса о панике как причине смерти никакого подтверждения найти не удалось.
В публикации на Facebook по поводу переноса времени проведения Праздника песни и танцев школьной молодежи Апинис сказал:
"Помните – дети не болеют Covid-19 нигде в мире, а чиновники больше всего борются против детской самодеятельности".
Однако это неправда. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) свидетельствуют, что болеют и дети. До сих пор болезнь обнаружена у 74 детей в возрасте до 9 лет и у 120 детей младше 19 лет.
В Детскую клиническую университетскую больницу поместить на стационарное лечение пришлось четырех детей младше 10 лет и троих в возрасте 11-18 лет, отметили Re:Check в Национальной службе здоровья.
В свою очередь в США, где распространение болезни выше, умерло 67 детей в возрасте до 14 лет.
Врачи Детской больницы проводят исследование о заболевших детях в Латвии и особо следили за ходом болезни 36 детей. Замглавы Клиники детских заболеваний Яна Паваре отметила, что также как и среди взрослых, более тяжело болеют дети с хроническими заболеваниями, например: астмой, заболеваниями сердца, диабетом и лишним весом. К такому выводу пришел и Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Кроме того, более тяжело болеют младенцы в возрасте до года.
В интервью NRA Апинис высказался и о потраченных на маски деньгах:
"По-моему, сейчас государство лишь на полимеразные тесты Covid-19 потратило каких 35 миллионов евро".
Это неправда. Интервью с Апинисом опубликовано в середине июля. До конца августа на тесты было потрачено 11,2 миллиона евро, выяснил Re:Check в Министерстве здравоохранения.
На передаче Preses klubs 25 сентября Апинис сказал:
"На самом деле у нас уже длительное время со средним или тяжелым течением болезни почти ни одного нет".
25 сентября, в день когда проходила передача, в стационар было направлено 9 человек со средней степенью тяжести, свидетельствуют данные Национальной службы здоровья. В последующие дни также был прирост таких случаев: 2 октября в стационарах лечилось 19 человек, в свою очередь 5 октября пациентов со средней степенью тяжести течения болезни было уже 25, а с тяжелой – четыре пациента.
Кроме того, Апинис подвергал сомнению пользу масок для лица:
"Тканевые маски для лица помогают защититься против коронавируса также, как проволочный забор от мух. Маски нужно носить тогда, если у самого есть какие-то симптомы болезни дыхательных путей, чтобы не навредить другим".
В этом смысле Апинис частично прав, однако эффективность разных тканевых масок для лица до сих пор исследуется.
Недавно на домашней странице CDC опубликовал доклад, где обобщил результаты исследований многих лет. В докладе говориться, что тканевые маски не бессмысленны, хотя эффективность фильтрации медицинских масок и респираторов гораздо выше. Их эффективность зависит от разных факторов, например: количество слоев ткани, ее плотность, материал, устойчивость к воде. Также маска должна хорошо прилегать.
В докладе CDC также упомянули, что хлопчатые маски помогают лучше, чем марлевые. Авторы доклада советуют медикам носить тканевые маски, когда других возможностей нет. В свою очередь жителям стоит носить маски, чтобы уберечь от болезни окружающих, особенно в местах с высоким распространением болезни, подчеркнули авторы доклада. Однако это не относиться лишь на людей, у которых есть симптомы болезни, как сказал Апинис. Болезнь распространить могут и инфицированные, у которых симптомов нет или они еще не проявились.
Существенно, что тканевая маска становиться неэффективной, если ею пользуются неправильно. Об этом ранее писал и Re:Check.