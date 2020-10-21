Что тебе не рассказывает о Covid-19 член правления Общества врачей Апинис?

Re:Check пробовал связаться с Апинисом, однако ни на звонки, ни на сообщения он не ответил.

Еще весной Апинис на различных платформах повторял, что реакция на Covid-19 преувеличена.

"При помощи коронавирусов умирают только люди с пониженным иммунитетом, хронически больные и старые курильщики. Мы – остальные – будем чихать и кашлять", — 3

писал Апинис в Twitter, высказываясь, что "этот вирус – несущественная тема". Позже оказалось, что выздоровление от Covid-19 осложняет более широкий список проблем, и в него входит даже лишний вес. К тому же медики, которые работают с этими пациентами, в СМИ рассказывают, что хотя старые люди более уязвимы, тяжело болеть с серьезными последствиями могут также молодые и, казалось бы, здоровые люди.

Позже Апинис называл происходящее кампанией, искал, кому она выгодна, винил СМИ в сеянии паники и высказывался, что решения принимают "тупые политики и чиновники".

5 октября в своей передаче Dr.Apinis он рассказывал:

"Мир так устроен, что человек лучше вылечится тогда, когда он верит врачу, лекарствам, медицине, верит в хороший исход, и он гораздо хуже получает результат, если напуган, в панике, ему все время рассказывают, что от этой болезни в любом случае умирают. Мы знаем, особенно паника в Италии – там больше людей умерло от паники, чем от самого Covid".

В Италии от Covid-19 умерло 36 тыс. человек. Утверждению Апиниса о панике как причине смерти никакого подтверждения найти не удалось.

В публикации на Facebook по поводу переноса времени проведения Праздника песни и танцев школьной молодежи Апинис сказал:

"Помните – дети не болеют Covid-19 нигде в мире, а чиновники больше всего борются против детской самодеятельности".

ФОТО: rebaltica.lv

Однако это неправда. Данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) свидетельствуют, что болеют и дети. До сих пор болезнь обнаружена у 74 детей в возрасте до 9 лет и у 120 детей младше 19 лет.

В Детскую клиническую университетскую больницу поместить на стационарное лечение пришлось четырех детей младше 10 лет и троих в возрасте 11-18 лет, отметили Re:Check в Национальной службе здоровья. 3

В свою очередь в США, где распространение болезни выше, умерло 67 детей в возрасте до 14 лет.

Врачи Детской больницы проводят исследование о заболевших детях в Латвии и особо следили за ходом болезни 36 детей. Замглавы Клиники детских заболеваний Яна Паваре отметила, что также как и среди взрослых, более тяжело болеют дети с хроническими заболеваниями, например: астмой, заболеваниями сердца, диабетом и лишним весом. К такому выводу пришел и Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Кроме того, более тяжело болеют младенцы в возрасте до года.