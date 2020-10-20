Адвокат Добровинский сообщил, что потерпевшие готовы принять деньги от Ефремова

СМИ сообщают, что потерпевшие по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова готовы взять деньги, предложенные защитой актера в качестве компенсации. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

Корреспондент "Медузы" передает, что защита Ефремова готова возместить трем потерпевшим по 800 тысяч рублей (около 8,7 тысяч евро) каждому "прямо в зале суда", но Добровинский сообщил, что наличные потерпевшие брать не будут.

"Если сторона защиты и Михаил Олегович [Ефремов] хотят возместить ущерб, они могут это сделать", - цитирует правозащитника "Медуза".

По словам адвоката, Ефремов ранее разослал по 200 тысяч рублей троим потерпевшим, но "они были возмущены и не приняли деньги".

Суд принял решение перенести заседание на 22 октября. Таким образом, у защиты будет время разобраться с компенсацией, а у представителей потерпевших - ознакомиться с заключением судмедэксперта, которое составлено по просьбе адвокатов Ефремова.

Напомним, 8 сентября 2020 года приговорили к восьми годам колонии по делу о дорожной аварии актера Михаила Ефремова. В результате ДТП по вине артиста погиб водитель фургона Сергей Захаров. Актера признали виновным по статье об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ).