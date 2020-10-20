Ограничение свободы высказываний? В Беларуси канал и логотип NEXTA признаны экстремистскими

Издание БЕЛТА также сообщает, что решение было принято с связи с тем, что контент канала содержал "признаки экстремистской деятельности, а конкретно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков".

В связи с этим решением, министерство информации республики Беларусь обязано включить канал и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, а также ограничить доступ к telegram-каналу на территории Беларуси.

Пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси Юлия Ляскова рассказала, что "было удовлетворено ходатайство о немедленном исполнении", но остается возможность обжалования в пятнадцатидневный срок со дня вынесения решения.

Администраторы канала отреагировали на новость так:

"Что ж, мы бы рады перевернуть эту страницу, но, так как мы работаем строго в рамках белорусского законодательства, теперь будем думать над ребрендингом".

Что это значит для пользователей и других СМИ?

Правозащитница Наста Лойко рассказала в комментарии изданию TUT.BY:

Признать канал экстремистским противоречит праву на свободу высказываний.

Если есть вопросы к отдельным постам, то должны разбираться отдельно с этими постами. А запрещать целый канал или сайт - очень серьезное и непропорциональное ограничение права на свободу высказываний, противоречащее в том числе статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.

По идее, ответственность должна наступать, если человек распространяет информацию, признанную экстремистской. То есть, репосты - точно процессуальная ответственность.

По белорусскому законодательству штраф за такое правонарушение составляет от 270 до 1350 белорусских рублей (от 90 до 445 евро), для индивидуальных предпринимателей - от 1350 до 2700 белорусских рублей (от 445 до 890 евро), для юрлиц - от 2700 до 13 500 белорусских рублей (от 890 до 4500 евро).

Будет ли подписка на канал равно хранению?

Нет, но если кто-то скачает на телефон или компьютер фото или видео из канала, то это может быть расценено, как хранение экстремистских материалов.

Имеет ли закон обратную силу?