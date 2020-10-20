Тихановская объявила белорусским силовикам "народный ультиматум"

"Народный ультиматум" - это ваш шанс перейти на сторону белорусов. Если вы не согласны выполнять преступные приказы - не делайте этого", - говорится в заявлении Тихановской в ​​Telegram.

"К ответственности будут привлечены только те, кто совершил преступления" и "тотальной люстрации не будет".

"Новой Беларуси" потребуется система структур безопасности, сказала Тихановская, призвав силовиков связаться с оппозицией и фондами, а также сделать "публичные заявления в поддержку своего народа".

В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются протесты против фальсификации президентских выборов. Во время акций протеста более 13 тысяч человек были задержаны, несколько сотен получили ранения. Самые масштабные акции протеста проходят по воскресеньям.

Согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси 9 августа, нынешний глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными, и что Тихановская одержала убедительную победу.

Европейский Союз и другие западные страны также отказались признать результаты выборов.