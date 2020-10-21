День в истории: Крагуевацская резня в 1941 году

Несмотря на попытки в начале Второй мировой войны удержать нейтралитет, Югославия не выдержала давления и в 1940 году подписала с Германией "дружественный договор" и в марте 1941 присоединилась к странам нацистского блока.

В результате, в Югославии начались массовые беспорядки, люди протестовали против этого альянса. Вскоре после этого 27 марта под военным прикрытием был свергнут принц Пауль, договор со странами нацистского блока был разорван, а королем был объявлен принц Петр. Он выступил против альянса с Германией, на что Германия ответила быстрой оккупацией Югославии, убив минимум 17 тысяч человек.

Жители Крагуеваца на пути к месту казни ФОТО: Wikimedia Commons

Когда югославское движение сопротивления рухнуло, Петр эмигрировал в Лондон, сформировав правительство в изгнании. В свою очередь Гитлер продолжил делить Югославию на меньшие марионеточные государства, главным образом руководствуясь этническими группами людей. Он надеялся получить поддержку отдельных групп (например, хорватов), пообещав за это свое независимое государство после войны.

Нужно отметить, что многие хорваты действительно воевали против советской армии в рядах немцев.

Жертвы Крагуевацской резни ФОТО: Wikimedia Commons

Свою часть Югославии получили и Венгрия, Болгария и Италия, в свою очередь силы сербского движения сопротивления регулярно переживали безжалостную, кровавую резню. 21 октября в Крагуеваце немецкие солдаты жестоко убили 2300 мужчин и мальчиков; в Кралеве еще 7000 человек, а в Мачве были убиты еще 6000 мужчин, женщин и детей.

Позднее сербские партизаны, боясь против оккупантов под руководством социалиста Иосипа Брозо Тито, получили поддержку Великобритании, а также руку помощи от СССР.