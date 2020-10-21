"Девушка в нижнем белье в центре Риги для меня еще не танцевала". Как Дубокс всполошил столицу

В начале октября группа A-Europa выпустила клип на танцевальную песню Tu un es (в переводе с латышского языка "Ты и я"). Съемки клипа прошли этим летом. В нем солист группы Артур Дубокс стал участником пикантного приключения.
В клипе Дубокс предстал в роли сотрудника автосервиса, который катается по улицам Риги на шикарном автомобиле в компании красивой брюнетки. Поездку завершает пикантный танец девушки на дамбе AB на рассвете.
"В наше время, на мой взгляд, такая сцена даже очень невинна", - посвященный ему танец полуобнаженной девушки изданию Privātā Dzīve прокомментировал солист A-Europa.
Он добавил, что интерес прохожих к откровенному танцу девушки был настолько велик, что время от времени приходилось по громкоговорителю напоминать любопытствующим, чтобы они вышли из кадра.
"Девушка в нижнем белье в центре Риги для меня еще никогда не танцевала", - признался Дубокс изданию.
Видео: Клип на песню Tu un es