Ср, 21.10.2020
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  • "Девушка в нижнем белье в центре Риги для меня еще не танцевала". Как Дубокс всполошил столицу

"Девушка в нижнем белье в центре Риги для меня еще не танцевала". Как Дубокс всполошил столицу

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В начале октября группа A-Europa выпустила клип на танцевальную песню Tu un es (в переводе с латышского языка "Ты и я"). Съемки клипа прошли этим летом. В нем солист группы Артур Дубокс стал участником пикантного приключения.

В клипе Дубокс предстал в роли сотрудника автосервиса, который катается по улицам Риги на шикарном автомобиле в компании красивой брюнетки. Поездку завершает пикантный танец девушки на дамбе AB на рассвете.

"В наше время, на мой взгляд, такая ​​сцена даже очень невинна", - посвященный ему танец полуобнаженной девушки изданию Privātā Dzīve прокомментировал солист A-Europa.

Он добавил, что интерес прохожих к откровенному танцу девушки был настолько велик, что время от времени приходилось по громкоговорителю напоминать любопытствующим, чтобы они вышли из кадра.

"Девушка в нижнем белье в центре Риги для меня еще никогда не танцевала", - признался Дубокс изданию.

Видео: Клип на песню Tu un es

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