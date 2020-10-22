"Доктор Лиза" - гораздо больше, чем просто фильм. Вышла картина о Елизавете Глинке

Также в фильме снялись Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Филипп Авдеев и другие. Режиссер фильма - Оксана Карас.

Картина рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Глинки.

"История начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы… Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьей. По плану у нее только одно дело - заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей", - гласит описание фильма.

Первый трейлер художественного фильма о создательнице фонда появился в апреле этого года.

Видео: Фильм "ДОКТОР ЛИЗА" (Трейлер 2020)

Накануне премьеры фильма группа ДДТ выпустила клип на песню "Доктор Лиза".

"У меня был очень близкий друг - Лиза. И этот фильм для меня гораздо больше, чем просто фильм. Мне было очень важно, чтобы песню к выходу картины написал именно Юрий Юлианович Шевчук - мой кумир с самого детства, человек, чьи принципы для меня и многих людей являются ориентирами, чьи поступки и творчество чисты, несмотря на наше достаточно лукавое время", - признался "Медузе" ведущий продюсер фильма "Доктор Лиза" Александр Бондарев.

Видео: ДДТ - Доктор Лиза (Official Music Video)

"Я хоть и не знал лично Доктора Лизу, но всегда поддерживал и восхищался тем, что она делает. Ребята сняли очень хороший фильм в ее память и обратились ко мне с просьбой написать песню. Это непростая задача, такие песни писать сложно - они либо рождаются сразу, либо уже никогда. Я рад что в итоге песня появилась", - "Медузе" высказался лидер ДДТ Юрий Шевчук.