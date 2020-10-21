"Старейте, пожалуйста, медленней, царь". Монеточка зачитала новую песню про Путина

Как известно, популярная певица Лиза "Монеточка" Гырдымова стала героиней нового выпуска на YouTube-канале "вДудь". В интервью она не только поделилась тяжелой ношей внезапной славы, но и обсудила с Юрием Дудем политическую ситуацию в России и зачитала новую песню про Владимира Путина.
В частности, она не стала скрывать, что ее разочаровала Валентина Терешкова.
Напомним, 10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституции РФ поправку об обнулении президентских сроков.
Комментируя этот момент, Монеточка сказала: "Немножко она нас разочаровала, Юр. Ну разочаровала. Для меня ее поступок не выглядел искренним, естественным". Певица уточнила, что имеет ввиду поступок Терешковой про "остаться подольше".
Я не помню времени без Путина. Мне было бы просто интересно. Как минимум", - обозначила Монеточка свою позицию по отношению к затянувшемуся президентству Путина.
Помимо этого певица зачитала Юрию Дудю слова из ее новой песни про Путина, которую еще никто не слышал:
""ВКонтакте" все знают, что я патриот,
Но даже, пускай, я не будь им,
Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Путин…
И пусть хоть попробует кто-нибудь там
С высокой макушки спихнуть,
Развергнется русская твердь пополам,
Расправит медвежью грудь.
Чтоб не разгорелся протестный пожар,
Чтоб черная сила дрожала,
Старейте, пожалуйста, медленней, царь,
И крепче держите державу".
На уточняющий вопрос Дудя, не о безумии ли культа личности эта песня, Монеточка ответила утвердительно.
При этом она отметила, что не любит посвящать свое творчество политике в смысле какой-то агитации:
"Я очень не люблю когда искусство превращается в эти агитки. Здесь меня интересует этот персонаж скорее как образ, как часть нашей жизни, как часть нашей культуры - как Микки Маус и Мона Лиза.
Интересно, как люди относятся к нему - все ведь по-разному... В этом смысле я люблю политику как часть культуры", - пояснила она.
По словам Монеточки, эта песня понравилась и тем, кто поддерживает Путина. "Мы смотрим на монетку с разных сторон (...). Я так рада, что мне удалось создать такую живую штуку, которая так по-разному раскрывается в разных руках", - добавила певица.
Видео: Интервью Монеточки Юрию Дудю