"Старейте, пожалуйста, медленней, царь". Монеточка зачитала новую песню про Путина

В частности, она не стала скрывать, что ее разочаровала Валентина Терешкова.

Напомним, 10 марта 2020 года депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституции РФ поправку об обнулении президентских сроков.

Комментируя этот момент, Монеточка сказала: "Немножко она нас разочаровала, Юр. Ну разочаровала. Для меня ее поступок не выглядел искренним, естественным". Певица уточнила, что имеет ввиду поступок Терешковой про "остаться подольше".

"Мне это не понравилось. Потому что я не хочу, чтобы Путин оставался подольше. Потому что я родилась в 1998 году и без Путина прожила пару лет. 1

Я не помню времени без Путина. Мне было бы просто интересно. Как минимум", - обозначила Монеточка свою позицию по отношению к затянувшемуся президентству Путина.

Помимо этого певица зачитала Юрию Дудю слова из ее новой песни про Путина, которую еще никто не слышал:

""ВКонтакте" все знают, что я патриот,

Но даже, пускай, я не будь им,

Я русский бы выучил только за то,

Что им разговаривал Путин…

И пусть хоть попробует кто-нибудь там

С высокой макушки спихнуть,

Развергнется русская твердь пополам,

Расправит медвежью грудь.

Чтоб не разгорелся протестный пожар,

Чтоб черная сила дрожала,

Старейте, пожалуйста, медленней, царь,

И крепче держите державу".

На уточняющий вопрос Дудя, не о безумии ли культа личности эта песня, Монеточка ответила утвердительно.

При этом она отметила, что не любит посвящать свое творчество политике в смысле какой-то агитации:

"Я очень не люблю когда искусство превращается в эти агитки. Здесь меня интересует этот персонаж скорее как образ, как часть нашей жизни, как часть нашей культуры - как Микки Маус и Мона Лиза.

Это то, что находится практически с каждым русским человеком - всегда рядом Путин - в Новый год, на праздниках, на портрете в больнице, у участкового. 1

Интересно, как люди относятся к нему - все ведь по-разному... В этом смысле я люблю политику как часть культуры", - пояснила она.

По словам Монеточки, эта песня понравилась и тем, кто поддерживает Путина. "Мы смотрим на монетку с разных сторон (...). Я так рада, что мне удалось создать такую живую штуку, которая так по-разному раскрывается в разных руках", - добавила певица.