Песни экс-участника группы ДДТ признали экстремистскими

Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов две песни группы "Электрические партизаны" - "Левый террор" и "Звезда и автомат (R.A.F)". На это обратил внимание проект "Роскомсвобода".
Железнодорожный районный суд Пензы 6 августа внес композиции в список экстремистских материалов. Суд согласился с экспертным заключением о том, что в текстах песен имеются призывы к насилию против власти и "прямое побуждение к уничтожению системы". Также Роскомнадзору было поручено заблокировать доступ к ним.
Песни были написаны в 2009 и 2012 году экс-гитаристом группы ДДТ Вадимом Курылевым. С 1986 по 2002 год он сотрудничал с группой ДДТ. Музыкант был басистом, а затем гитаристом и аранжировщиком рок-коллектива.
Группа Курылева "Электрические партизаны" появилась на базе проекта "Курылев-бэнд", основанном в 1999 году. Музыкант является автором большинства песен группы.