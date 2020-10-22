Пт, 23.10.2020
Конечно, все мы сейчас встревожены распространением Covid-19 и осваиваем новые ограничения, однако это не единственный риск для здоровья и жизни нас, наших близких и наших детей. Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS
Арта Бардзиня, руководитель отделения анестезиологии и интенсивной терапии BKUS

Песни экс-участника группы ДДТ признали экстремистскими

Вадим Курылев

ФОТО: https://www.instagram.com/electropartisan_com/

Министерство юстиции РФ внесло в список экстремистских материалов две песни группы "Электрические партизаны" - "Левый террор" и "Звезда и автомат (R.A.F)". На это обратил внимание проект "Роскомсвобода".

Железнодорожный районный суд Пензы 6 августа внес композиции в список экстремистских материалов. Суд согласился с экспертным заключением о том, что в текстах песен имеются призывы к насилию против власти и "прямое побуждение к уничтожению системы". Также Роскомнадзору было поручено заблокировать доступ к ним.

Песни были написаны в 2009 и 2012 году экс-гитаристом группы ДДТ Вадимом Курылевым. С 1986 по 2002 год он сотрудничал с группой ДДТ. Музыкант был басистом, а затем гитаристом и аранжировщиком рок-коллектива.

Группа Курылева "Электрические партизаны" появилась на базе проекта "Курылев-бэнд", основанном в 1999 году. Музыкант является автором большинства песен группы.

Последние новости

НАВЕРХ
Back