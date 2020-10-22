Мэттью МакКонахи рассказал о сексуальном насилии, которое пережил в 15 лет

В мемуарах МакКонахи рассказал про свой первый сексуальный опыт, который произошел в 15 лет. Мэттью признался, что решился на него из-за шантажа.

"Я был уверен, что попаду в ад из-за секса до брака", - заметил он.

В 18 лет МакКонахи утверждает, что "был растлен" мужчиной. Тогда он потерял сознание в кузове фургона и это произошло. Но актер не считает себя жертвой из-за случившегося. Он не делится подробностями. Мэттью полагает, что этот мир "замышляет" сделать его счастливым.

В книге также он подробно говорит про своего отца. Оказалось, что его отец умер во время секса с матерью Мэттью. Это был сердечный приступ. Для актера - это стало шоком.