Пт, 23.10.2020
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Мэттью МакКонахи рассказал о сексуальном насилии, которое пережил в 15 лет

Мэттью Макконахи

ФОТО: https://www.instagram.com/hello__ru/

Американский актер Мэттью МакКонахи (Matthew McConaughey) выпустил свою автобиографию "Зеленые огни". В мемуарах он рассказал о пережитом сексуальном насилии, а также про смерть его отца, который умер во время секса со своей женой. Об этом сообщает Esquire со ссылкой на Variety.

В мемуарах МакКонахи рассказал про свой первый сексуальный опыт, который произошел в 15 лет. Мэттью признался, что решился на него из-за шантажа. 

"Я был уверен, что попаду в ад из-за секса до брака", - заметил он.

В 18 лет МакКонахи утверждает, что "был растлен" мужчиной. Тогда он потерял сознание в кузове фургона и это произошло. Но актер не считает себя жертвой из-за случившегося. Он не делится подробностями. Мэттью полагает, что этот мир "замышляет" сделать его счастливым. 

В книге также он подробно говорит про своего отца. Оказалось, что его отец умер во время секса с матерью Мэттью. Это был сердечный приступ. Для актера - это стало шоком. 

"Мальчики, когда я уйду, я буду заниматься любовью с вашей матерью", - вспоминает он слова отца. 

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