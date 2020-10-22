Пт, 23.10.2020
К сожалению, мы видим и таких людей, которые высмеивают существование вируса, но надо понимать, что вирус не сортирует людей по возрасту, полу, религиозной принадлежности. Вирус ищет возможность передаться от одного человека другому. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Дима стал подозревать какие-то моменты": T-killah о дружбе с Тарасовым и ссоре с Бузовой

"Дима стал подозревать какие-то моменты": T-killah о дружбе с Тарасовым и ссоре с Бузовой

T-Killah

ФОТО: скриншот видео

Исполнитель T-Killah (Александр Тарасов) в интервью Алене Жигаловой в программе "Алена, блин!" рассказал, почему он принял сторону Дмитрия Тарасова, после развода футболиста с Ольгой Бузовой. 

Как близкий друг Бузовой и Тарасова он наблюдал развитие этого романа. Артист считает, что супруги разошлись на бытовом уровне. У них были разные ожидания. 

"Дима стал подозревать какие-то моменты... Они разошлись. Я понял, что на тот момент мне надо остаться с Димой", - объяснил он. 

Александр вспомнил, что о нем Ольга и ее семья тогда говорили неприятные вещи. Точные слова он уже не помнит, ведь это было так давно. Певец отметил, что у них с Бузовой никогда не было романа. Максимум, что было - это легкий поцелуй на съемках клипа. 

Он понимает, что потерял в плане продвижения, раз не остался на стороне Бузовой. 

"В моей жизни шоу-бизнес занимает небольшую часть", - заметил он. 

Александр не скрывает, что пиар-агент Ольги Бузовой - это его бывший пиарщик. Многие люди из нынешней команды певицы - это те, с кем ее когда-то познакомил T-Killah. С пиар-агентом Антоном Богославским он больше не хочет работать никогда. Они расстались тогда не самым приятным образом. Певец считает, что многие статьи и пиар-компании Ольги Бузовой были удачными. Роман с Давидом Манукяном он считает настоящим. 

Видео: интервью Алены Жигаловой с T-killah (Александром Тарасовым)

Последние новости

НАВЕРХ
Back