"Дима стал подозревать какие-то моменты": T-killah о дружбе с Тарасовым и ссоре с Бузовой

Как близкий друг Бузовой и Тарасова он наблюдал развитие этого романа. Артист считает, что супруги разошлись на бытовом уровне. У них были разные ожидания.

"Дима стал подозревать какие-то моменты... Они разошлись. Я понял, что на тот момент мне надо остаться с Димой", - объяснил он.

Александр вспомнил, что о нем Ольга и ее семья тогда говорили неприятные вещи. Точные слова он уже не помнит, ведь это было так давно. Певец отметил, что у них с Бузовой никогда не было романа. Максимум, что было - это легкий поцелуй на съемках клипа.

Он понимает, что потерял в плане продвижения, раз не остался на стороне Бузовой.

"В моей жизни шоу-бизнес занимает небольшую часть", - заметил он.

Александр не скрывает, что пиар-агент Ольги Бузовой - это его бывший пиарщик. Многие люди из нынешней команды певицы - это те, с кем ее когда-то познакомил T-Killah. С пиар-агентом Антоном Богославским он больше не хочет работать никогда. Они расстались тогда не самым приятным образом. Певец считает, что многие статьи и пиар-компании Ольги Бузовой были удачными. Роман с Давидом Манукяном он считает настоящим.