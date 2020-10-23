"Смеяться можно над всем": режиссер сериала "Чума!" о новом сезоне, работе со Шнуровым и не только

Российский режиссер Андрей Богатырев, известный по фильмам "Иуда", "БАгИ", "Дикая Лига" снимает продолжение нашумевшего сериала "Чума!", продюсерами которого являются Сергей Шнуров, Тина Канделаки и Давид Кочаров. Напомним, что второй сезон, как и первый можно посмотреть в онлайн кинотеатре IVI. Специально для читателей RUS TVNET режиссер проекта Андрей Богатырев ответил на несколько вопросов.
- Сериал "Чума!" высмеивает реалии сегодняшнего дня. Порой кажется, что в нем шутят там, где шутить не стоит. Какие чувства вызывает работа над таким проектом?
- Участники культовой группы "Монти Пайтон" выдвинули такую идею, что смеяться можно над всем... Они сделали даже пародию на житие Иисуса Христа - фильм называется "Житие Браена". Так же думают в журнале Charlie Hebdo. Я конечно не буду смеяться над всем, но сама возможность использовать юмор это уже попытка осмысления проблемы. Это уже попытка подняться над ситуацией. Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. В нашем сериале есть и про Беларусь, и про Фургала, и про Трампа, и про Путина.
- Как вы думаете, почему снимать второй сезон пригласили вас?
- Может быть из-за моей красоты! (смеется). Но если серьезно, то я не знаю. Может быть продюсерам Давиду Кочарову, Сергею Шнурову и Тине Канделаки понравились мои предыдущие режиссерские работы, может быть из за моей работы в сериале "СашаТаня".
- В проекте принимает участие огромное количество знаменитостей. Тяжело ли с ними работать?
- С кем-то легко, с кем-то тяжелее. Все люди разные, с разными характерами. Например, со Шнуром работать очень интересно. Максим Лагашкин очень веселый и искрометный человек, Кирилл Нагиев очень интеллигентный и внимательный. У нас на площадке очень хорошая и добрая атмосфера. По большому счету мне всегда легко дается работать с актерами, в том числе и известными. Самые сложные взаимоотношения возникли во время работы над фильмом "Дикая Лига" с Дмитрием Назаровым и Владимиром Яглычем. Например, с Дмитрием мы оказались по разные стороны бригад. Он ярый поклонник "Спартака" (Москва), а я болею за московское "Динамо".
- Самое сложное с чем вам пришлось столкнуться на съемочной площадке? Всегда ли звезды слушают режиссера?
- Не всегда. На "Чуме!" пока все идет хорошо и весело, а вот на фильме "Дикая Лига" было очень много сложных ситуаций. Были и конфликты и взаимонепонимания. Например в день дерби "Динамо" и "Спартака" мы снимали на Мосфильме, Дмитрий приехал в шарфе Спартака для фотосессии, а я в шарфе "Динамо". Встретив Дмитрия, я протянул ему руку, но он мне руку не пожал, потом мне позвонил продюсер с просьбой снять шарф, но я тоже решил пойти на принцип и не снял. Это был сложный съемочный день, а на следующий день мы как не в чем не бывало продолжали общаться.
- Вы работали над вторым сезоном комедийного сериала "СашаТаня". Расскажите, какой было работа там?
- Там царит настоящая комедийная атмосфера, я бы сказал, что к сожалению очень много смешного не попадает в сам сериал. Актер Андрей Гайдулян настоящий балагур и на площадке нам было очень весело. Хотя работа над сериалом довольно сложная.
- На своей странице в соцсетях вы признались, что всегда хотели снять что-то в духе "Монти Пайтона". В работах каких режиссеров вы черпаете вдохновение?
- Очень люблю Стенли Кубрика, у него с одной стороны все фильмы разные, а с другой всегда виден его почерк. Я - фанат Тарантино. Люблю многие фильмы Вуди Аллена. Из наших режиссеров, я поклонник творчества Алексея Балабанова, Никиты Михалкова, Сергея Соловьева. Очень люблю Крыжовникова. Я смотрю много кино и всегда черпаю вдохновения почти из любого фильма. Иногда бывает, что и плохой фильма вдохновляет.
- В этом году вы сняли полный метр "Красный призрак". Есть ли у вас в планах еще какие-нибудь исторические кинопроекты?
- Фильм "Красный призрак" я снял совместно со своими друзьями, замечательными актерами Павлом Абраменковым, Костей Симоновым , Славой Шихалеевым. Мы брали интервью у ветеранов о событиях 1941 года и сняли об этом фильм, который недавно был отмечен жюри ММКФ (Московского Международного Кинофестиваля) и мы получили специальный приз. Также мне безумно приятно, что фильм закупили в прокат около 100 стран мира и надеюсь, что российский зритель его скоро увидит.
Я сейчас разрабатываю сразу несколько сценариев. В планах снять фильм о зарождении самбо в СССР, средневековый ужастик и славянское фэнтези. Мне все равно в какой эпохе снимать кино, для меня важно снимать про "живых" людей.