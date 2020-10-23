"Смеяться можно над всем": режиссер сериала "Чума!" о новом сезоне, работе со Шнуровым и не только

ФОТО: Пресс-фото

- Сериал "Чума!" высмеивает реалии сегодняшнего дня. Порой кажется, что в нем шутят там, где шутить не стоит. Какие чувства вызывает работа над таким проектом?

- Участники культовой группы "Монти Пайтон" выдвинули такую идею, что смеяться можно над всем... Они сделали даже пародию на житие Иисуса Христа - фильм называется "Житие Браена". Так же думают в журнале Charlie Hebdo. Я конечно не буду смеяться над всем, но сама возможность использовать юмор это уже попытка осмысления проблемы. Это уже попытка подняться над ситуацией. Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. В нашем сериале есть и про Беларусь, и про Фургала, и про Трампа, и про Путина.

ФОТО: Пресс-фото

- Как вы думаете, почему снимать второй сезон пригласили вас?

- Может быть из-за моей красоты! (смеется). Но если серьезно, то я не знаю. Может быть продюсерам Давиду Кочарову, Сергею Шнурову и Тине Канделаки понравились мои предыдущие режиссерские работы, может быть из за моей работы в сериале "СашаТаня".

ФОТО: Пресс-фото

- В проекте принимает участие огромное количество знаменитостей. Тяжело ли с ними работать?

- С кем-то легко, с кем-то тяжелее. Все люди разные, с разными характерами. Например, со Шнуром работать очень интересно. Максим Лагашкин очень веселый и искрометный человек, Кирилл Нагиев очень интеллигентный и внимательный. У нас на площадке очень хорошая и добрая атмосфера. По большому счету мне всегда легко дается работать с актерами, в том числе и известными. Самые сложные взаимоотношения возникли во время работы над фильмом "Дикая Лига" с Дмитрием Назаровым и Владимиром Яглычем. Например, с Дмитрием мы оказались по разные стороны бригад. Он ярый поклонник "Спартака" (Москва), а я болею за московское "Динамо".

- Самое сложное с чем вам пришлось столкнуться на съемочной площадке? Всегда ли звезды слушают режиссера?

- Не всегда. На "Чуме!" пока все идет хорошо и весело, а вот на фильме "Дикая Лига" было очень много сложных ситуаций. Были и конфликты и взаимонепонимания. Например в день дерби "Динамо" и "Спартака" мы снимали на Мосфильме, Дмитрий приехал в шарфе Спартака для фотосессии, а я в шарфе "Динамо". Встретив Дмитрия, я протянул ему руку, но он мне руку не пожал, потом мне позвонил продюсер с просьбой снять шарф, но я тоже решил пойти на принцип и не снял. Это был сложный съемочный день, а на следующий день мы как не в чем не бывало продолжали общаться.

ФОТО: Пресс-фото