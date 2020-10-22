Пт, 23.10.2020
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Рыбоперерабатывающее предприятие, работники которого болели Covid-19, возобновило работу

ФОТО: Diāna Lozko / LETA

Рыбоперерабатывающее предприятие Līcis-99, работники которого в начале октября болели Covid-19, возобновило работу, рассказал агентству LЕТА директор предприятия Каспар Цвейгелис.

Работа восстановлена примерно на 30-40% с соблюдением особых мер безопасности. Работники предприятия сидят дальше друг от друга, используют маски, щитки и дезинфицирующие средства.

Цвейгелис рассказал, что первый положительный тест на Covid-19 у работника предприятия был в конце первой недели октября, позже было проведено обширное тестирование, а работа предприятия была приостановлена 8 октября.

Точный размер ущерба он пока не назвал, так как по окончании месяца предприятию, возможно, придется платить неустойку за недоставленную продукцию.

Ранее предприятие Līcis-99 работало с оборотом в размере около миллиона евро в месяц.

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