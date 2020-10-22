Рыбоперерабатывающее предприятие, работники которого болели Covid-19, возобновило работу

Рыбоперерабатывающее предприятие Līcis-99, работники которого в начале октября болели Covid-19, возобновило работу, рассказал агентству LЕТА директор предприятия Каспар Цвейгелис.
Работа восстановлена примерно на 30-40% с соблюдением особых мер безопасности. Работники предприятия сидят дальше друг от друга, используют маски, щитки и дезинфицирующие средства.
Цвейгелис рассказал, что первый положительный тест на Covid-19 у работника предприятия был в конце первой недели октября, позже было проведено обширное тестирование, а работа предприятия была приостановлена 8 октября.
Точный размер ущерба он пока не назвал, так как по окончании месяца предприятию, возможно, придется платить неустойку за недоставленную продукцию.
Ранее предприятие Līcis-99 работало с оборотом в размере около миллиона евро в месяц.