Рыбоперерабатывающее предприятие, работники которого болели Covid-19, возобновило работу

Работа восстановлена примерно на 30-40% с соблюдением особых мер безопасности. Работники предприятия сидят дальше друг от друга, используют маски, щитки и дезинфицирующие средства.

Цвейгелис рассказал, что первый положительный тест на Covid-19 у работника предприятия был в конце первой недели октября, позже было проведено обширное тестирование, а работа предприятия была приостановлена 8 октября.

Точный размер ущерба он пока не назвал, так как по окончании месяца предприятию, возможно, придется платить неустойку за недоставленную продукцию.