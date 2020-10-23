В Atta Centre пройдет вечер stand-up по случаю Хэллоуина

Объединение Riga Stand Up уже 4 года делает качественную комедию во всех странах Прибалтики и за еt пределами. В его активе сотни открытых микрофонов и больших концертов, выступления на одной сцене со звtздами стендапа первой величины. Их позитив и энергетика моментально "взрывают" зал. Так, в последнюю дату октября комики в очередной раз порадуют публику искрометными шутками, на этот раз - с долей черного юмора.

Поскольку 31 отмечается Halloween, то в рамках мероприятия будут разыграны подарки за самый оригинальный костюм в тематике Дня всех святых.

Вход на шоу - с 18:00. Начало мероприятия - в 19:00. До и во время концерта будет возможность заказать "страшные" закуски и напитки на любой вкус.

Концерт пройдет с соблюдением всех действующих правил безопасности, разработанных в рамках протокола ATTA CLEAN, а также с учетом крайнего постановления кабинета Министров (на публичных мероприятиях, которые проводятся в помещениях, единовременно могут собираться до 500 человек).

Представители ATTA CENTRE гарантируют своим гостям безопасное пребывание: персонализированные места, дистанцию 2 метра между посадочными местами, усиленное кондиционирование, и пункты для дезинфекции рук.

Встречаемся 31 октября в ATTA CENTRE. Билеты уже в продаже!