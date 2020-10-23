"Ты смотришь на жену и понимаешь, что все": Харламов раскрыл подробности разрыва с Асмус

Актер впервые подтвердил, что именно он стал инициатором развода. Оказывается, уже долгое время у них с Кристиной было похолодание в отношениях. Возможно, он бы расстался с Асмус раньше, но не хотел травмировать их общую дочь Анастасию. Харламов вспоминает, как тяжело было ему, когда его отец бросил семью.

"У нас не было какого-то громкого прецедента перед разводом. Все произошло достаточно давно, когда мы с Кристиной поняли, что являемся совершенно разными людьми", - заметил он.

Харламов объяснил, что у него был свой мир, а у Кристины - совсем другой.

"Поэтому общих тем для разговоров становилось все меньше", - признался Гарик.

Он подчеркнул, что попросту разлюбил жену, но не решался на расставание. Ведь в детстве Гарик пережил болезненный развод родителей.

"Ты не представляешь, сколько времени именно это останавливало меня от радикального шага. Ты смотришь на жену и понимаешь, что все, а потом смотришь на ребенка и говоришь себе, что не будешь делать так, как батя", - сказал актер Поперечному.

Тем не менее Харламов заметил, что у него с Асмус все было не так жестко, как в случае с его родителями. Как оказалось, Анастасия даже не знает, что папа и мама развелись.

"Настя до сих пор не знает, что мама и папа расстались. Мы расскажем ей, но сделаем это деликатно", - добавил он.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе в июне 2020 года. При этом пара сразу предупредила поклонников, что причина их разрыва не связана со скандальным фильмом "Текст".

В мае 2020 Кристина Асмус рассказала в интервью, что они с Гариком Харламовым наконец-то перебрались в свой новый 4-этажный загородный дом на Рублевке. Супруги переехали примерно в середине апреля.

Гарик Харламов начал отношения с актрисой Кристиной Асмус, когда еще был официально женат. Свои отношения пара не афишировала. СМИ распускали слухи о романе звезд. Гарик разъехался с женой Юлией в конце 2012-го. Тогда он сделал заявление в соцсетях. В 2013 году пара официально зарегистрировала отношения. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия.