Елена Летучая о слухах и фобиях: "Я увела мужа из другой семьи. Какая чушь!"

Одна из самых популярных телеведущих в России Елена Летучая ответила на несколько вопросов портала PeopleTalk.ru. Телезвезда рассказала о своих вредных привычках, фобиях и самом нелепом слухе про себя.
41-летняя Летучая призналась, что всегда опаздывает и пока никак не может с этим справиться.
"При этом могу выехать на съемку за два часа и все равно опоздаю. Я хотела бы суперсилу под названием "пунктуальность", потому что каждый раз мне жутко неудобно", - сказала она.
О своих фобиях Летучая говорить не любит, ведь она публичный человек. Сейчас она стремится больше уделить себе внимание.
"Я то на работе, то с семьей, поэтому вечно отказываю себе в женских радостях: просто полежать в ванне, сделать масочку", - заметила Елена.
Чаще всего у нее спрашивают о том, когда она вернется "Ревизорро".
В разговоре она не стала скрывать, что ее самой долгожданной покупкой - стала покупка квартиры в Москве. Елена подчеркивает, что она никогда не получала предложений о работе. Она сама шла и все сама искала и предлагала.
Бывает, что о ней пишут в СМИ неправду.
"Наверное, самое нелепое, что читала о себе, это то, что я увела мужа из другой семьи. Какая чушь!" - заметила Летучая.
В жизни она ни о чем не жалеет.
"Даже о самых больших глупостях и ошибках, потому что они сделали меня сильнее", - подытожила она.