Елена Летучая о слухах и фобиях: "Я увела мужа из другой семьи. Какая чушь!"

41-летняя Летучая призналась, что всегда опаздывает и пока никак не может с этим справиться.

"При этом могу выехать на съемку за два часа и все равно опоздаю. Я хотела бы суперсилу под названием "пунктуальность", потому что каждый раз мне жутко неудобно", - сказала она.

О своих фобиях Летучая говорить не любит, ведь она публичный человек. Сейчас она стремится больше уделить себе внимание.

"Я то на работе, то с семьей, поэтому вечно отказываю себе в женских радостях: просто полежать в ванне, сделать масочку", - заметила Елена.

Чаще всего у нее спрашивают о том, когда она вернется "Ревизорро".

В разговоре она не стала скрывать, что ее самой долгожданной покупкой - стала покупка квартиры в Москве. Елена подчеркивает, что она никогда не получала предложений о работе. Она сама шла и все сама искала и предлагала.

Бывает, что о ней пишут в СМИ неправду.

"Наверное, самое нелепое, что читала о себе, это то, что я увела мужа из другой семьи. Какая чушь!" - заметила Летучая.

В жизни она ни о чем не жалеет.