Пт, 23.10.2020
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Елена Летучая о слухах и фобиях: "Я увела мужа из другой семьи. Какая чушь!"

ФОТО: https://www.instagram.com/elenapegas/

Одна из самых популярных телеведущих в России Елена Летучая ответила на несколько вопросов портала PeopleTalk.ru. Телезвезда рассказала о своих вредных привычках, фобиях и самом нелепом слухе про себя. 

41-летняя Летучая призналась, что всегда опаздывает  и пока никак не может с этим справиться.

"При этом могу выехать на съемку за два часа и все равно опоздаю. Я хотела бы суперсилу под названием "пунктуальность", потому что каждый раз мне жутко неудобно", - сказала она. 

О своих фобиях Летучая говорить не любит, ведь она публичный человек. Сейчас она стремится больше уделить себе внимание. 

"Я то на работе, то с семьей, поэтому вечно отказываю себе в женских радостях: просто полежать в ванне, сделать масочку", - заметила Елена. 

Чаще всего у нее спрашивают о том, когда она вернется "Ревизорро". 

В разговоре она не стала скрывать, что ее самой долгожданной покупкой - стала покупка квартиры в Москве. Елена подчеркивает, что она никогда не получала предложений о работе. Она сама шла и все сама искала и предлагала. 

Бывает, что о ней пишут в СМИ неправду. 

"Наверное, самое нелепое, что читала о себе, это то, что я увела мужа из другой семьи. Какая чушь!" - заметила Летучая.

В жизни она ни о чем не жалеет.

"Даже о самых больших глупостях и ошибках, потому что они сделали меня сильнее", - подытожила она. 

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