Мужчина попытался выкрасть из магазина попугая стоимостью 1500 евро

Сначала мужчина прибыл в торговую точку и попросил продавца положить попугая в коробку, потому что хотел его приобрести. Когда попугая поместили в транспортную коробку, продавец отнесла его на кассу, чтобы мужчина мог за него заплатить. Находясь недалеко от кассы, мужчина предложил помочь продавцу перенести эту коробку, так как попугай большой.

Как только мужчина взял коробку с попугаем, он бросился к выходу и выбежал из магазина. Продавцы немедленно отреагировали и вызвали помощь. Мужчина 2002 года рождения не убежал далеко, на стоянке у магазина его задержали охранники.

Стоит отметить, что попугай был возвращен в магазин. Его стоимость - 1500 евро.

На место происшествия прибыла полиция и доставила мужчину в участок. В настоящее время он находится в месте временного заключения.

Задержанный объяснил, что не хотел красть попугая, а снимал шутливое видео. В настоящее время эту информацию правоохранительные органы подтвердить не могут, так как отсутствует информация о человеке, который мог участвовать в съемках видео.

Этот человек и ранее попадал в поле зрения полиции в связи с имущественными преступлениями.