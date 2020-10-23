Сб, 24.10.2020
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  • После визита в страны Балтии у словенского министра обнаружили Covid-19. Ринкевич на карантине

После визита в страны Балтии у словенского министра обнаружили Covid-19. Ринкевич на карантине

Анже Логар и Эдгар Ринкевич

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич уходит на карантин после контакта с министром иностранных дел Словении Анже Логаром, у которого после визита в страны Балтии диагностировали Covid-19, сообщил министр в микроблоге Twitter.

"Мы поддерживаем контакт с SPKC и принимаем необходимые меры. Поскольку я признан контактным лицом, я буду на карантине и буду выполнять свои обязанности удаленно", - говорится в заявлении министра.

Ранее министр иностранных дел Словении Анже Логар сообщил о заражении Covid-19 после визита в страны Балтии.

В четверг Логар вернулся в Словению после трехдневного визита в страны Балтии, где встретился со своими латвийскими, эстонскими и литовскими коллегами.

Инфекция была обнаружена после очередного обследования, и никаких симптомов болезни у министра пока не обнаружено.

Однако его ближайшим соратникам придется соблюдать десятидневный режим самоизоляции.

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