Президент Польши заразился Covid-19

У президента Польши Анджея Дуды диагностирована инфекция Covid-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы Польши Блажея Спихальского.
"Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным", - написал Спихальский в Twitter.
Как сказал пресс-секретарь, президент чувствует себя хорошо.
Последним зарубежным визитом президента Дуды было посещение Украины 11-13 октября, где он, помимо прочего, встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее карантин в связи с контактом с зараженным Covid-19, отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время на карантине также находится министр иностранных дел Збигнев Рау. Вице-премьер страны Яцек Сасин, из-за контактов с зараженными, с начала пандемии был на карантине уже четыре раза.
В последнее время в Польше наблюдается резкий рост заболеваемости Covid-19 и числа летальных случаев. В пятницу, 23 октября, был зафиксирован очередной суточный рекорд - 13 632 заболевших. В четверг, 22 октября, скончались 168 человек - это также был рекорд.
В пятницу правительство Польши ввело новые меры по борьбе с заболеванием. Вся территория страны теперь отнесена к "красной" зоне распространения коронавируса. На две недели закрыты рестораны, бары и кафе - сейчас они будут работать только на вынос. Школьники, начиная с четвертого класса переходят на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться вне помещений без сопровождения взрослых с 8:00 до 16:00. Также запрещены собрания более пяти человек, за исключением людей, проживающих вместе.