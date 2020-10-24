Президент Польши заразился Covid-19

"Вчера президент Анджей Дуда сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным", - написал Спихальский в Twitter.

Как сказал пресс-секретарь, президент чувствует себя хорошо.

Последним зарубежным визитом президента Дуды было посещение Украины 11-13 октября, где он, помимо прочего, встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее карантин в связи с контактом с зараженным Covid-19, отбыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В настоящее время на карантине также находится министр иностранных дел Збигнев Рау. Вице-премьер страны Яцек Сасин, из-за контактов с зараженными, с начала пандемии был на карантине уже четыре раза.

В последнее время в Польше наблюдается резкий рост заболеваемости Covid-19 и числа летальных случаев. В пятницу, 23 октября, был зафиксирован очередной суточный рекорд - 13 632 заболевших. В четверг, 22 октября, скончались 168 человек - это также был рекорд.