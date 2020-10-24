Арнольд Шварценеггер перенес седьмую операцию на сердце

Голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес новую операцию на сердце. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
73-летний актер поблагодарил врачей и медсестер в Кливленде. Известно, что Шварценеггеру установили новый аортальный клапан.
"Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда", - написал он.
Эта операция на сердце стала для актера седьмой. Напомним, в 2019 году Шварценеггер рассказал, что едва не умер во время шестой операции. Тем не менее он хвастался подписчикам, что уже через неделю после выписки из больницы отправился в спортзал.