Ивлеева рассказала, как сбросила почти 10 килограммов

Причиной похудения стало заболевание коронавирусом. Сначала Настя ела все, что хотела. После ей пришлось пересмотреть свой режим питания, ведь она мало двигалась. Ивлеева начала набирать вес.

"Я не сидела ни на какой жесткой диете. Поначалу я ела все, что хотела", - сказала она.

Звезда пояснила, что ей помогло не есть за 4 часа до сна.

"У меня потом выработался режим, мне было легко, и в 6-7 вечера у меня был рот на замке. Максимум только воду пила, даже не пила чаи, лимонады и газировки - чистая вода. И бывало, что получалось за пять часов до сна не есть", - заверила подписчиков Настя.

Ивлеева объяснила, что ночью происходит полезное голодание.

"Пока мы спим, у нас обмен веществ работает и сжигает наши калории. Но только если спим хорошо: сон очень важен!" - указывает она.

Блогер отмечает, что в тот период она вообще не употребляла алкоголь, ведь т него ты набираешь вес. Телеведущая не считает свой рецепт универсальным и подходящим для всех без исключения. Но она уверена, что он вряд ли кому-то навредит.

Настя Ивлеева рассказала также о своей мотивации. Она взвешивалась только на голодный желудок.