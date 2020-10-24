Диана Пирагс и Digital Art House представляют проект When Jazz Meets Opera

Это несомненно свежее слово, смелый шаг и новое веяние. Неизменным останется лишь высочайший уровень мастерства и авторский стиль артистов.

Для вас выступят: артистка Латвийской Национальной Оперы, певица из Бразилии и лауреат латвийского конкурса талантов Инессы Галанте - Марианна Нобре (сопрано), итальянский лирический певец Микеле Троя (теноре-скуро), наследник солиста Театра Массимо ди Палермо баритон Винченцо Троя, известная латвийская певица, дочь джаз-дивы Ольги Пирагс Диана Пирагс.

Концерт состоится в сопровождении струнного квартета ALMA при участии первой скрипки Анны Салнит, Дарьи Кузьмы (скрипка), Дианы-Анны Ритенберги (скрипка), Ирины Вылегжаниной (виолончель).

В помещении Digital Art House прозвучат известные арии из опер Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, а также несколько лирических романсов из репертуара Адреа Бочелли, новая интерпретация в синтезе оперы и джаза, композиций Джорджа Гершвина, Консуэлы Веласкес, Фреда Бускальоне и Эдит Пиаф.

"Великолепные аранжировки были созданы Наталией Смолиной специально для проекта When Jazz meets Opera. Наталия - известный деятель искусства, ученица Юрия Башмета. Сотрудничает со звездами мировой оперы, Театром Эстрады в Москве, пишет оригинальные аранжировки для камерных ансамблей, симфонического оркестра и пользуется большим успехом в мире музыкантов высочайшего уровня", - рассказывает сопродюсер Диана Пирагс.

Концерт состоится на сцене зала Digital Art House.

Можно будет погрузиться в объятия великой итальянской музыки и полотен известных и любимых миллионами художников: Ван Гога, Микеланджело, Климта, Моне и других мастеров.

"Не упустите уникальную возможность получить грандиозные впечатления и эмоции, полюбоваться величием полотен великих живописцев, которые проецируются на все стены помещения, и услышать музыку, которая вдохновляла людей во все времена, которая актуальна для нас именно сейчас!" - подчеркивает продюсер проекта Роман Морозов.