Сб, 24.10.2020
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Эдгар Fresh, YouTube-блогер

Застрелен российский депутат и бизнесмен - Александр Петров

ФОТО: pixabay.com

В поселке Великое Выборгского района Ленинградской области вечером 24 октября убит российский бизнесмен Александр Петров, сообщает "Медуза".

По данным издания, неизвестный выстрелил в Петрова около шести вечера. Он умер от полученных ран в своем коттедже.

Пока подробности происшествия неизвестны.

Бизнесмен является совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных региональных предприятий. Также Петров является муниципальным депутатом и главой одного из городских спортклубов.

Как пишет "Медуза", местные СМИ неоднократно называли его неофициальным хозяином города. Сам Петров требовал себя так не называть. После чего в СМИ появился хештэг #нехозяин.

Александр Петров отец Виталия Петрова, первого российского гонщика в истории "Формулы-1", который выступал в этой серии с 2010 по 2013 год.

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