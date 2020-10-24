Застрелен российский депутат и бизнесмен - Александр Петров

По данным издания, неизвестный выстрелил в Петрова около шести вечера. Он умер от полученных ран в своем коттедже.

Пока подробности происшествия неизвестны.

Бизнесмен является совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных региональных предприятий. Также Петров является муниципальным депутатом и главой одного из городских спортклубов.

Как пишет "Медуза", местные СМИ неоднократно называли его неофициальным хозяином города. Сам Петров требовал себя так не называть. После чего в СМИ появился хештэг #нехозяин.