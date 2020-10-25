Видео с места убийства российского политика: Следственный комитет подозревает заказ

Помимо этого, СК сообщил некоторые подробности о произошедшем. По данным следствия, убийца стрелял в Петрова, который находился в своем доме под Выборгом, с противоположенного берега реки.

На месте убийства продолжает работать следственная группа - устанавливается круг общения потерпевшего и иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела. СК опубликовал кадры с сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия.

61-летний Александр Петров был совладельцем предприятий ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других крупных региональных бизнесов. Местная пресса неоднократно называла его неофициальным "хозяином города". Петров публично не соглашался с этим.