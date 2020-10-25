Вс, 25.10.2020
Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Баста рассказал о потере в своей семье

Баста

ФОТО: https://www.instagram.com/bastaakanoggano/

Популярный исполнитель Василий Вакуленко (Баста) рассказал в соцсетях о смерти своего отца Михаила Владимировича. 

Известно, что отец актиста скончался на 61-м году жизни. Причину его смерти Баста не назвал. 

"Умер мой отец....Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером. Целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность..." - написал певец. 

В комментариях фолловеры и коллеги рэпера выразили соболезнования. 

"Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей", "Он продолжает жить в тебе и твоих детях! Нас просто меняют местами", "Соболезную. Ваш отец воспитал достойного сына", - писали они. 

Последние новости

НАВЕРХ
Back