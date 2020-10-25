Баста рассказал о потере в своей семье

Известно, что отец актиста скончался на 61-м году жизни. Причину его смерти Баста не назвал.

"Умер мой отец....Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером. Целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность..." - написал певец.

"Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей", "Он продолжает жить в тебе и твоих детях! Нас просто меняют местами", "Соболезную. Ваш отец воспитал достойного сына", - писали они.