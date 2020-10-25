На шоу "Голос" новый скандал: в Сети обсуждают выступление дочери ведущего Первого канала

В девятом сезоне во время "Слепых прослушиваний" выступила дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра. К ней повернулись все наставники.

Девушка исполнила хит Алексеева "Пьяное солнце". Но зрители остались недовольны тем, что девушку выбрало жюри. На данный момент у видео 3 тысячи лайков и почти 5,5 тысяч дизлайков.

"Господа, это фиаско. Такого трэша не слышала давно, хотя и не специалист в музыке", "необоснованные мелизмы, где-то надо голос было и распрямлять, поражают комментарии судей", "На лице Сюткина очень многое написано. Да и Шнур с прикольным лицом повернулся", - писали под роликом.

Комментаторы были недовольны реакцией судей и стали обвинять их в продажности. Ведь ранее они не поворачивались к более сильным вокалистам.

А как вам выступление 18-летней Александры?