Вс, 25.10.2020
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На шоу "Голос" новый скандал: в Сети обсуждают выступление дочери ведущего Первого канала

шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

На Первом канале продолжаются "Слепые прослушивания" на девятом сезоне шоу "Голос". В Сети разгорелся очередной скандал. Причина стала выступление дочери ведущего "Доброго утра" Романа Будникова. Комментаторы назвали ее очередной "дочерью Алсу".

В девятом сезоне во время "Слепых прослушиваний" выступила дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра. К ней повернулись все наставники. 

Девушка исполнила хит Алексеева "Пьяное солнце". Но зрители остались недовольны тем, что девушку выбрало жюри. На данный момент у видео 3 тысячи лайков и почти 5,5 тысяч дизлайков.

"Господа, это фиаско. Такого трэша не слышала давно, хотя и не специалист в музыке", "необоснованные мелизмы, где-то надо голос было и распрямлять, поражают комментарии судей", "На лице Сюткина очень многое написано. Да и Шнур с прикольным лицом повернулся", - писали под роликом.

Комментаторы были недовольны реакцией судей и стали обвинять их в продажности. Ведь ранее они не поворачивались к более сильным вокалистам. 

А как вам выступление 18-летней Александры?

Видео: 9 сезон "Голос", Будникова Александра - "Пьяное солнце"

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