Пн, 26.10.2020
Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Сергей Жигунов развелся с женой во второй раз

Сергей Жигунов

ФОТО: скриншот видео

Российский актер Сергей Жигунов официально во второй раз развелся со своей женой Верой Новиковой. Свидетельство о расторжении брака он разместил в Instagram.

"Пусть полежит здесь", - написал он под фото.

Актер не указал, когда именно был оформлен развод.

Напомним, Сергей Жигунов и Вера Новикова были женаты с 1985 года. В 2007 году супруги решили развестись на фоне слухов о романе актера с напарницей по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк, но через два года они вновь поженились.

Ходят слухи, что Жигунов развелся из-за журналистки Виктории Ворожбит. В СМИ часто пишут, что она очень похожа на предыдущую пассию актера - Анастасию Заворотнюк.

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