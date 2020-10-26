Сергей Жигунов развелся с женой во второй раз

Российский актер Сергей Жигунов официально во второй раз развелся со своей женой Верой Новиковой. Свидетельство о расторжении брака он разместил в Instagram.
"Пусть полежит здесь", - написал он под фото.
Актер не указал, когда именно был оформлен развод.
Напомним, Сергей Жигунов и Вера Новикова были женаты с 1985 года. В 2007 году супруги решили развестись на фоне слухов о романе актера с напарницей по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк, но через два года они вновь поженились.
Ходят слухи, что Жигунов развелся из-за журналистки Виктории Ворожбит. В СМИ часто пишут, что она очень похожа на предыдущую пассию актера - Анастасию Заворотнюк.