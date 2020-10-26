Covid-19 заразились еще 79 человек, четверо умерли
За минувшие сутки в Латвии выявлено 79 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие принадлежали к возрастным группам от 55 до 60 лет и от 80 до 95 лет. Таким образом, на сегодняшний день от Covid-19 в Латвии скончались 60 человек.
В стационары за сутки поступили 23 человека. Всего в больницах на данный момент лечатся 165 пациентов, у семи из которых болезнь протекает в тяжелой форме.
Выписаны из стационаров всего 325 человек.
За прошедшие сутки сделано 4457 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4757 человек, полностью выздоровели 1357 человек.