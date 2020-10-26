Пн, 26.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

Covid-19 заразились еще 79 человек, четверо умерли
В больницы попали еще 23 человека

Маска для лица. Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 79 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие принадлежали к возрастным группам от 55 до 60 лет и от 80 до 95 лет. Таким образом, на сегодняшний день от Covid-19 в Латвии скончались 60 человек.

В стационары за сутки поступили 23 человека. Всего в больницах на данный момент лечатся 165 пациентов, у семи из которых болезнь протекает в тяжелой форме.

Выписаны из стационаров всего 325 человек.

За прошедшие сутки сделано 4457 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4757 человек, полностью выздоровели 1357 человек.

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