"Союзмультфильм" показал Зайца из перезапуска "Ну, погоди!"

Стало известно, как в окончательном варианте будет выглядеть Заяц в перезапуске мультфильма "Ну, погоди!".
Во время работы было создано более 30 вариаций образа Зайца.
"Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", - рассказала генеральный продюсер студии Юлия Осетинская.
Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев заметил, что образ нового Зайца более мягкий и милый.
Напомним, что Зайца озвучит Дмитрий Хрусталев, а Волка - Гарик Харламов. Сейчас запланировано снять 52 новых выпуска. Первая серия выйдет зимой 2020 года.
Легендарный мультсериал "Ну, погоди!" выходил с 1969 до 1994 года. Было сделано 18 выпусков, последний из которых вышел в 1994 году. Волка и Зайца в них озвучивали Анатолий Папанов и Клара Румянова. В 2005 и 2006 годах были сняты еще несколько серий.