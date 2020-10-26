Пн, 26.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер

"Союзмультфильм" показал Зайца из перезапуска "Ну, погоди!"

ФОТО: https://www.instagram.com/forbes.russia/

Стало известно, как в окончательном варианте будет выглядеть Заяц в перезапуске мультфильма "Ну, погоди!". 

Во время работы было создано более 30 вариаций образа Зайца. 

"Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", - рассказала генеральный продюсер студии Юлия Осетинская.

Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев заметил, что образ нового Зайца более мягкий и милый. 

Напомним, что Зайца озвучит Дмитрий Хрусталев, а Волка - Гарик Харламов. Сейчас запланировано снять 52 новых выпуска. Первая серия выйдет зимой 2020 года.

Легендарный мультсериал "Ну, погоди!" выходил с 1969 до 1994 года. Было сделано 18 выпусков, последний из которых вышел в 1994 году. Волка и Зайца в них озвучивали Анатолий Папанов и Клара Румянова. В 2005 и 2006 годах были сняты еще несколько серий. 

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