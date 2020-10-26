"Союзмультфильм" показал Зайца из перезапуска "Ну, погоди!"

Во время работы было создано более 30 вариаций образа Зайца.

"Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", - рассказала генеральный продюсер студии Юлия Осетинская.

Директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев заметил, что образ нового Зайца более мягкий и милый.

Напомним, что Зайца озвучит Дмитрий Хрусталев, а Волка - Гарик Харламов. Сейчас запланировано снять 52 новых выпуска. Первая серия выйдет зимой 2020 года.