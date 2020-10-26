Олег ЛСП о ситуации в Беларуси: "Не вижу смысла пытаться строить из себя политолога"

Голосовать Олег поехал в свой родной город Витебск. Сначала он планировал уехать от родных через пару дней.

"Я приехал, проголосовал, встретил возле участка каких-то молодых людей, пожал им там руки. В час дня интернет перестал работать", - вспоминает артист.

Он провел время с отцом, встретился с другом и поехал без интернета в область, к родителям: "Приехал домой - ну и там все понеслось уже вечером".

Олег все свои впечатления тех дней сохранил в заметках.

"В момент, когда критическая масса эмоций перешла черту и я понял, что не могу просто сохранять эти заметки на диске, я написал пост, в котором попытался совместить мысли и чувства по поводу всего происходящего, послать в пространство светлую волну в том виде, в каком я могу и умею это делать. После этого я вернулся назад в столицу, когда был тот самый большой воскресный день и вышло очень много людей", - пояснил он.

Артист не стал отрицать, что в его публикации не была отражена четкая позиция. Это связано с тем, что он не видит, почему его мнение должно иметь какой-то большой вес.

"Все, что я могу сказать с уверенностью - в стране происходит полный ****** [кошмар], пострадало огромное количество хороших людей, преимущественно невиновных, и все идет к тому, что число прямых или косвенных жертв будет только расти. Я не разбираюсь в политике настолько, чтобы занимать сторону конкретных сил и уж тем более что-то предлагать", - цитирует Олега "Медуза".

Он объяснил, что в случае дискуссии по музыкальному вопросу он бы принял какую-то сторону.

"А политические процессы, не только в нашей стране, но и в целом, настолько сложны и зависят от такого количества переменных, что категорично высказываться в этом поле и предлагать какие-то действия могут [только] те люди, которые обладают информацией из реально компетентных источников. Мы, простые смертные, тупо не знаем полной картины - кем, как и ради чего ворочается эта движуха", - уверен артист.

Олег объяснил, что политика ему не особо близка.

"Если вы спросите меня про политическую ситуацию в Беларуси, я скажу: ***** [черт], спросите Артема Шрайбмана, например. Вот его я могу послушать. Если про Россию, я скажу: спросите Екатерину Шульман. ***** [Нафиг] вам мое мнение, мнение чувака, который с утра попил чай под Валерия Соловья, в обед послушал подкаст "Что случилось?", вечером послушал Артема Шрайбмана, в перерыве между этим для объективности включил белорусский телевизор и ***** [офигел], а на выходные приехал к бабушке, включил Соловьева и ****** [офигел] вдвойне? Я могу что-то предполагать, у меня есть какие-то соображения, но это будет в большей степени пережеванная информация от тех людей, которых я перечислил сейчас, поэтому не вижу смысла пытаться строить из себя политолога. Это не моя поляна", - заметил он.