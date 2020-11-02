Вт, 3.11.2020
В тех странах, где масонство наиболее открыто - там оно скучнее всего. Сегодня масонство в Америке и в Англии больше похоже на клуб для пенсионеров, которые увлекаются историей. Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
Константин Рубахин, инициатор Музея мирового масонства в Риге
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  • Жена, которая на 17 лет моложе, и дружба с первого класса: звезды фильма "О чем говорят мужчины"

Жена, которая на 17 лет моложе, и дружба с первого класса: звезды фильма "О чем говорят мужчины"

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Леонид Барац

В 2010 году участники комедийного театра "Квартет И" стали продюсерами и сценаристами фильма "О чем говорят мужчины". Они же и сыграли главные роли.

Комедия была сделана в жанре роуд-муви и собрала в российском прокате 12 миллионов долларов. Музыкальное сопровождение было создано силами группы "Би-2".

Через год свет увидело продолжение - "О чем еще говорят мужчины", в котором уже знакомые персонажи были показаны в предновогодней обстановке. Его сборы от проката составили 19 миллионов долларов. 

В 2018 году вышел фильм "О чем говорят мужчины. Продолжение". На этот раз место действия перенесено в северную столицу России, где друзья решили отдохнуть от повседневных проблем. 

RUS TVNET решил рассказать об участниках театра "Квартет И": 

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Леонид Барац

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