Жена, которая на 17 лет моложе, и дружба с первого класса: звезды фильма "О чем говорят мужчины"

Комедия была сделана в жанре роуд-муви и собрала в российском прокате 12 миллионов долларов. Музыкальное сопровождение было создано силами группы "Би-2".

Через год свет увидело продолжение - "О чем еще говорят мужчины", в котором уже знакомые персонажи были показаны в предновогодней обстановке. Его сборы от проката составили 19 миллионов долларов.

В 2018 году вышел фильм "О чем говорят мужчины. Продолжение". На этот раз место действия перенесено в северную столицу России, где друзья решили отдохнуть от повседневных проблем.