Американская комиссия по президентским дебатам решила периодически выключать микрофоны президента Дональда Трампа и его соперника от демократов Джо Байдена во время их второй (и последней) телевизионной дуэли 22 октября, чтобы кандидаты не перебивали друг друга. Это решение комиссия приняла после негативной реакции широкой аудитории на Трампа, постоянно перебивавшего оппонента во время первых дебатов 29 сентября.

Но за тактикой вставления замечаний и прерывания собеседника скрываются сильные психологические факторы. Возможно ли, что два опытных участника предвыборных кампаний (и особенно Трамп) применяют эту тактику, чтобы получить преимущество, стараясь выглядеть доминирующими и уверенными?

Тот факт, что организаторы дебатов были вынуждены прибегнуть к техническому решению, означает, что прерывание речи оппонента может оказаться существенно более мощной тактикой, чем многие осознают. В обоих предвыборных штабах стратеги по политике и психологии могут активно продвигать ее как риторическое оружие. Что же они знают такое, чего не знаем мы?

Как выяснилось в ходе одного психологического исследования (с научными экспериментами), люди воспринимают тех, кто больше перебивает, как более способных, уверенных, доминирующих и убедительных.

Но у этой оценки есть обратная сторона, потому что перебивающие обычно выглядят еще и менее приятными, малопривлекательными людьми.

В разгар пандемии некоторые избиратели могут предпочесть доминирующего кандидата; их может меньше заботить вопрос, насколько он или она приятны. Именно поэтому психологические последствия перебивания оппонента могут быть одновременно и позитивными (выглядишь более уверенным), и негативными (прославишься грубияном). Интересно, что, по данным учёных, это особенно относится к женщинам, которые перебивают.

Согласно одному исследованию, мужчины перебивают чаще, чем женщины, и особенно назойливо. По данных других исследований, женщин перебивают чаще, чем мужчин, а мужчины перебивают женщин значительно чаще, чем других мужчин. Впрочем, многое зависит от точной природы и выбранного момента для перебивания собеседника.

Есть различные типы перебивания, и у них разный эффект. Глубокое, назойливое перебивание используется, чтобы сменить тему и не позволить другому человеку говорить. "Перекрывающее перебивание" происходит, когда человек собирается завершить мысль, а собеседник его в этот момент перебивает. Есть даже так называемое "перебивание молчания", когда, например, человек на мгновение забывает слово, которое ему нужно, или делает паузу, чтобы выстроить правильную фразу, а соперник подсказывает ее, но тут же берет разговор под свой контроль.

Недавний психологический эксперимент, в ходе которого исследовался эффект различных типов перебивания, помог выяснить (к большому удивлению), что аудитория оценивает перебивание из-за разногласий (наверное, именно этот тип перебивания чаще всего был слышен на первых дебатах Трампа и Байдена) позитивней, чем перебивание ради "смены темы". И такая позитивная оценка сохраняется даже при высокой частоте случаев прерывания собеседника.

По мнению авторов исследования, одно из вероятных объяснений этого явления состоит в том, что перебивание из-за разногласий как минимум свидетельствует об активном интересе к вопросу и не обязательно является проявлением неуважения к говорящему, которого перебивают, как это происходит при перебивании ради "смены темы". Иными словами, существуют, по всей видимости, такие типы перебивания, которые выглядят оправданными.

Однако когда эта тактика применяется на дебатах, где целью является риторическая победа над противником, за перебиванием скрывается еще и мощный психологический расчет.

Например, если вы уже знаете, что ваш оппонент склонен перебивать собеседников и постоянно ищет возможности их вытеснить, тогда вы можете начать говорить быстрее, чем говорили бы в нормальной обстановке. Страх предоставить противнику шанс для "перебивания молчания" может заставить вас выйти на непривычную вербальную территорию, вынуждая вас запинаться, оговариваться, а это может привести к словесным оплошностям, которыми ваш оппонент может воспользоваться.

Кроме того, если вы уже знаете, что ваш оппонент будет вас перебивать и в результате получит больше эфирного времени, тогда вы можете почувствовать необходимость отреагировать точно таким же образом. Но если у вас меньше опыта в перебивании, вы можете хуже подбирать моменты для своих реплик, а ваше решение перебивать в итоге может плохо на вас же и отразиться. В итоге именно вас начнут считать грубияном.

Есть даже тактика перебивания с помощью заявлений, что вы согласны. Оппонент может так сильно удивиться, что сделает паузу, предоставив вам возможность объяснить, что вы согласны совсем не с тем, на что надеялся противник. Если же вам не дадут шанса высказаться, когда вы заявляете, что согласны, тогда именно ваш оппонент будет выглядеть человеком, ищущим конфликтов и конфронтации.

Впрочем, реальную психологическую силу перебивания, наверное, даже не видно на этих президентских дебатах, а она заключается в том, что прерывание другого кандидата перебивает ход его мыслей.

Здесь скрывается реальная опасность: успешная тактика перебивания мешает вам четко мыслить.

Здесь есть и другой, менее явный, но, наверное, даже более глубокий аспект перебивания: эта тактика создает властные отношения между двумя людьми в диалоге, возможно даже на бессознательном уровне. Хорошо известно, что начальники (например, в офисе), как правило, перебивают подчиненных чаще, чем подчиненные своих руководителей. Некоторые люди, особенно те, кто больше всего заинтересован в получении власти, могут следить за уровнем перебивания собеседников, чтобы определить, над кем они могут доминировать, а над кем нет.

В ходе нового исследования выяснилось, что так называемые "субклинические психопаты" (это люди, которые скорее управляют организациями, чем грабят банки) склонны определять, кто их перебивает чаще всего, а значит, выглядит наименее заинтересованным в будущих отношениях с потенциальной эксплуатацией. Иными словами, если вы перебиваете доказывающих что-то свое психопатов чаще, чем они к этому привыкли, они очень быстро это замечают и делают вывод, что они, наверное, не смогут хорошо манипулировать или управлять вами, и поэтому выбирают себе другие мишени.

Итак, когда на двух дебатах Трамп перебивал Байдена, это была не просто грубость – подспудно происходило очень многое.

Радж Персоуд – лондонский психиатр, соавтор (совместно с Питером Брюггеном) книги "Как получить наилучшую психологическую помощь".