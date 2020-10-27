"Никакого продюсерского умысла": Нателла Крапивина обсудила с Собчак роман Лободы с Тиллем

Нателла Крапивина начала работать со Светланой Лободой в 2010 году. Кроме продвижения артистки она реализовала один из самых успешных телевизионных проектов - "Орел и решка".

Об отношениях певицы со своим продюсером неоднократно ходили слухи. Женщины умело подогревали их в соцсетях своими совместными фотографиями, чем еще больше провоцировали общественность.

"Мы - две родственные души... Я за нее всегда переживаю... Мы баловались... Это были спонтанные вещи", - призналась Крапивина.

На вопрос Ксении о провокации Нателла сказала, что никакого романа, конечно же, не было. У Светланы с ней всегда были и есть очень близкие, тесные и родственные отношения. Опровергать слухи желтой прессы об интиме между ними продюсер не видела смысла.

"Мне вообще нравится ореол таинственности, который существует и вокруг Светиной жизни, и вокруг моей", - пояснила она.

Крапивина также не стала комментировать роман Лободы с Тиллем Линдеманном, от которого Светлана якобы родила ребенка. Продюсер лишь заверила Собчак, что это не было спродюсировано, а является частью личной жизни певицы, и Нателла к ней отношения не имеет.

"Это ее личная история, и я в эти истории, правда, не погружаюсь. Я могу сказать, что абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было", - заявила она.

Крапивина подчеркнула, что она не хочет и не может это комментировать.

"Я не хотела бы эту тему комментировать, потому что мы потом ее не согласуем", - указала она.

Стоит сказать, что Нателла выступает категорически против пиар-романов и искусственно созданного хайпа вокруг селебрити. Она считает, что подогревать интерес к артисту следует только с помощью музыки, а не постоянных слухов вокруг него. Крапивина заметила, что Полина Гагарина и Елка более востребованы не когда про них пишут, а когда у них есть яркие хиты.

Нателла призналась Собчак, что она изначально влюбляется в душу человека. Для нее гендер неважен. Но она не может вести себя так, как, быть может, хотела бы, ведь она воспитана в консервативной семье. Крапивиной бы очень не хотелось, чтобы до ее отца дошли какие-то неправильные слухи.

Напомним, что недавно в СМИ заговорили о возможной свадьбе Лободы. Светлана разместила серию фотографий со своего дня рождения и показала на пальце кольцо с большим бриллиантом. Как обычно, артиста никак эти снимки не комментирует.