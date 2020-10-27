"Настя приезжала к нам в гости": экс-супруга Жигунова рассказала про его измену с Заворотнюк

Новикова не стала скрывать, что Жигунов ей изменял еще до истории с Анастасией Заворотнюк. Но именно про этот роман она узнала из прессы.

"Сережа не стал опровергать, просто сказал, что не готов об этом говорить. И я помню, что меня это обидело даже больше, чем если бы он сказал: "Да, это правда". Я подумала: "Как это не готов, если об этом пишут?". А он просит меня отойти в сторонку и подождать немножко, пока он разберется и придумает, что мне ответить", - рассказала она.

62-летняя актриса также вспомнила, что Заворотнюк бывала в их доме.

"Ведь Настя приезжала к нам в гости. Я помню, что мы ее прекрасно приняли", - отмечает Новикова.

Далее в жизни Веры происходили странные вещи - муж продолжал признаваться ей в любви, а СМИ публиковали снимки с Заворотнюк. Новикова понимала, что во время съемок они "играли любовь". Возможно, в какой-то момент все вышло из-под контроля.

"Потом Сережа говорил, что какие-то взаимоотношения у них возникли только к концу съемок", - вспоминает она.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов прожили вместе чуть больше года. Потом артист вернулся к жене, а она его приняла. Они даже второй раз сыграли свадьбу. Новиковой хотелось как-то все завершить, потому она и простила Сергея. Но теперь они официально развелись во второй раз.

Напомним, Сергей Жигунов и Вера Новикова были женаты с 1985 года. В 2007 году супруги решили развестись на фоне слухов о романе актера с напарницей по сериалу "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк, но через два года они вновь поженились.